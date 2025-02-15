Sevgililer Günü'nde Nikah Kıyan Çiftlere Karaoke Sürprizi - Son Dakika
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Sevgililer Günü'nde Nikah Kıyan Çiftlere Karaoke Sürprizi

Sevgililer Günü\'nde Nikah Kıyan Çiftlere Karaoke Sürprizi

Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan, 14 Şubat Sevgililer Günü'nde nikahlarını kıydığı çiftlere karaoke etkinliği düzenleyerek mutluluklarına ortak oldu. 42 çiftin nikahı kıyıldı ve çiftlere çiçek hediye edildi.

15.02.2025 10:30  Güncelleme: 10:44
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Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan'ın 14 Şubat Sevgililer Günü'nde nikahlarını kıydığı çiftler karaoke yaptı.

Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan, 14 Şubat Sevgililer Günü'nde dünya evine giren 8 çifte sürpriz yaparak nikahlarını kıydı. Çiftleri tek tek tebrik eden ve mutluluklarına ortak olan Özarslan, "14 Şubat Sevgililer Günü'nde dünya evine girmek için belediyemize başvuruda bulunan çiftlerimizin nikahlarını kıyarak en özel günlerinde yanlarında olduk. Sevgi, 14 Şubat'a sığdırılamayacak kadar büyük bir duygu. Sevgimizi ifade etmek ve paylaşmak için 14 Şubat sadece bir vesile. Bu güzel vesileyle tüm çiftlerimizin Sevgililer Günü'nü kutluyor, kendilerine bir ömür boyu mutluluklar diliyorum" dedi.

Nikah törenine katılan CHP Ankara Milletvekili Semra Dinçer de çiftlere mutluluklar diledi.

Sevgilerini karaoke ile taçlandırdılar

Keçiören Belediyesi'nin 14 Şubat Sevgililer Günü'ne özel hazırladığı diğer bir sürpriz de Prof. Dr. Tunçalp Özgen Teknoloji Merkezi'nde (TEKNOMER) düzenlenen karaoke etkinliği oldu. Sevgililer Günü'nde nikah kıydırmak için Keçiören Belediyesi Evlendirme Müdürlüğü'ne müracaat eden çiftler karaoke yaptı. Nikah merasimlerinin ardından TEKNOMER'de bulunan stüdyoya giren çiftler, en özel günlerinde en özel şarkıları birbirilerine armağan etti. Çiçeği burnunda eşlerin sevinçleri yüzlerine yansırken renkli görüntüler de ortaya çıktı. Karaokenin ardından greenbox stüdyoda fotoğraf çekimi de yapıldı.

42 çiftin nikahı kıyıldı

Keçiören Belediyesince Aşık Veysel Nikah Sarayı'nda toplam 42 çiftin nikahı kıyılırken tüm çiftlere çiçek hediye edildi. - ANKARA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Sevgililer Günü'nde Nikah Kıyan Çiftlere Karaoke Sürprizi - Son Dakika

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