İzmir'de Meslek Fabrikası'nda Eğitim Alan Kadın Girişimci Kendi İşinin Patronu Oldu

08.03.2026 11:18  Güncelleme: 12:26
İzmir Büyükşehir Belediyesi Meslek Fabrikası'nda aldığı kuaförlük eğitimi sonrası kendi kuaför salonunu açan Sevinç Tokcan, kadınlara iş hayatında cesaretle adım atmalarını öneriyor.

(İZMİR) - İzmir Büyükşehir Belediyesi Meslek Fabrikası'nda kuaförlük alanında farklı kurslara katılan Sevinç Tokcan, aldığı eğitimlerin ardından kendi kuaför salonunu açarak girişimcilik hayalini gerçeğe dönüştürdü.

8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde bir başarı hikayesi de İzmir Büyükşehir Belediyesi Meslek Fabrikası sayesinde hayatı değişen 35 yaşındaki Sevinç Tokcan'dan geldi. Bir çocuk annesi Tokcan, kuaförlük alanında teknik bilgi almak üzere Meslek Fabrikası Karabağlar Kurs Merkezi'ne kayıt oldu. Burada kuaförlük alanındaki çok sayıda farklı kurslara katılan Tokcan, Karabağlar'da kendine ait kuaför salonu açtı.

Kadınlara iş hayatına atılmaları için tavsiyede bulunan Tokcan, "Ben sürekli kısıtlanan, 'yapamazsın' denilen bir kadındım. Meslek Fabrikası sayesinde cesaretlendim. Hocaların, arkadaşlarımın desteği çok önemliydi. İyi ki bu dükkanı açmışım, bütün kadınlara tavsiye ediyorum. Kendilerine inansınlar. İsterlerse başaramayacakları hiçbir şey yok. Küçük çocuk da, eşinin istememesi de bahane değil. Herkes isterse her şeyi başarabilir" diye konuştu.

"Kurslara gidip kendimi geliştirdim"

Meslek Fabrikası'na gitmeden önce sektörde çalışmaya başladığını ancak teknik eğitim alıp kendi işini kurmayı hayal ettiğini belirten Tokcan, "Teknik eğitim alayım, belgelerim olsun, dükkan açabileyim istedim. Meslek Fabrikası'na başvurdum, sürekli kurslara gidip kendimi geliştirdim. Çevre edindim, yeni arkadaşlarım oldu. Hocalarımız her konuda destek oldu. Gece gündüz demeden, bıkmadan usanmadan her sorunumuza yardımcı oldular. Beni sürekli 'yapabilirsin' diyerek teşvik ettiler. Daha önce hep 'yapamazsın, beceremezsin' diyenler çoktu ve cesaret edemiyordum. Hocalarımızın desteği ile dükkan açtım, iyi ki açmışım. Meslek Fabrikası'nda aldığım kurslarda materyaller çok yeterliydi. Her şey için çok teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

"Güler yüzlü ve kaliteli hizmet"

Sevinç Tokcan'ın müşterisi Feray Özdemir de "Sevinç Hanım hem güler yüzlü bir esnaf hem de kaliteli hizmet veriyor. Ortam samimi, kendimizi rahat hissediyoruz. Yaptığı işlemlerden de memnunuz. Meslek Fabrikası'nın bu eğitimleri vermesi çok güzel. Kadınların iş hayatında olmasını destekliyorum. Herkesin bunu değerlendirmesini isterim" dedi.

Kaynak: ANKA

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Kuaför, İzmir

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.