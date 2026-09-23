Seyahatsever Projesi'yle son 4 yılda 628 bin 241 genç yurtlarda ücretsiz konakladı - Son Dakika
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Seyahatsever Projesi'yle son 4 yılda 628 bin 241 genç yurtlarda ücretsiz konakladı

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Seyahatsever Projesi\'yle son 4 yılda 628 bin 241 genç yurtlarda ücretsiz konakladı
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Seyahatsever Projesi kapsamında son dört yılda 628 bin 241 genç, GSB yurtlarında ücretsiz konakladı. 2026 yaz döneminde ise 104 bin 771 genç, 81 ilde belirlenen yurtlarda 5 güne kadar kalarak Türkiye'yi gezme imkanı buldu.

Gençlerin Türkiye'nin farklı şehirlerini tanımalarını, yeni kültürlerle buluşmalarını ve seyahat deneyimi kazanmalarını desteklemek amacıyla hayata geçirilen Seyahatsever Projesi, bu yıl da yoğun ilgi gördü. Son dört yılda proje kapsamında 628 bin genç yurtlarda ücretsiz konakladı.

Gençlere yaz aylarında konaklama maliyeti olmadan Türkiye'nin 81 ilini gezme imkanı sunan Seyahatsever Projesi'nden son 4 yılda 628 bin 241 genç yararlandı. Proje kapsamında 6 Temmuz-21 Ağustos 2026 tarihleri arasında Türkiye'nin 81 ilinde belirlenen bir kız ve bir erkek öğrenci yurdu gençlerin kullanımına açıldı. Gençler, Gençlik ve Spor Bakanlığı yurtlarında 5 güne kadar ücretsiz konaklayarak, Türkiye'nin tarihi ve kültürel mirasını, doğal güzelliklerini keşfetme fırsatı buldu. 2026 yaz döneminde 104 bin 771 genç, yurtlarda ücretsiz konakladı. 2022 yılında uygulanmaya başlanan Seyahatsever Projesi'nden son dört yılda toplam 628 bin 241 genç faydalanmış oldu.

"Seyahatsever Projesi'ne olan yoğun ilgi bizi çok mutlu ediyor"

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, gençler arasında çok popüler olan Seyahatsever Projesi'nin gördüğü ilgiden memnun olduklarını belirterek, "Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğümüzün koordinasyonunda gençlerin seyahat kültürünün geliştirilmesine katkı sunan proje ile Türkiye'nin tarihi ve kültürel zenginliklerinin yerinde görülmesini ve gençlerin farklı şehirleri keşfetmelerini amaçlıyoruz. Yaz tatili döneminde GSB yurtlarımızda öğrenci olup olmadığına bakılmaksızın 18-30 yaş arasındaki gençlerimiz, ülkemizin dört bir yanını özgürce geziyor, tanıyor, keşfediyor. İnanılmaz bir ilgi var ve bu da bizi çok mutlu ediyor" diye konuştu.

Bakan Bak, gençlerin sosyal, kültürel, akademik, sportif ve kişisel gelişimlerini destekleyen bütüncül bir anlayışla hareket ettiklerini vurgulayarak, "Cumhurbaşkanımızın liderliğinde çeyrek asra yaklaşan eser ve hizmet yolculuğumuz boyunca gençlerimizin imkanlarını güçlendirmek için çalışıyoruz. Yurt hizmetlerinde gerçekleştirdiğimiz kapsamlı hamle de bu vizyonun en somut göstergelerinden biridir. Gençlerimiz gezsin, ülkesini tanısın istiyoruz. Seyahatsever Projemizi de bu amaç doğrultusunda hayata geçirdik. Bakanlığımız bünyesinde Türkiye'nin 81 ilinde bulunan yurtların kapılarını binlerce gencimize ücretsiz açıyor; yaz döneminde de onlara ikinci bir yuva oluyoruz. Uygulama sayesinde gençler, Türkiye'nin farklı şehirlerini ziyaret ederken konaklama maliyetini de önemli ölçüde azaltıyor. Gençlerimiz için çalışmaya, onlara yeni fırsatlar sunmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Seyahatsever Projesi'yle son 4 yılda 628 bin 241 genç yurtlarda ücretsiz konakladı - Son Dakika
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