Seyahatsever projesi 5 Eylül'e kadar uzatıldı - Son Dakika
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Seyahatsever projesi 5 Eylül'e kadar uzatıldı

27.08.2022 11:19
Seyahatsever projesi 5 Eylül'e kadar uzatıldı

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, gençlerin 81 ildeki bakanlık yurtlarında ücretsiz konaklamasını sağlayan "Seyahatsever" projesini 5 Eylül'e kadar uzattıklarını duyurdu.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, gençlerin 81 ildeki bakanlık yurtlarında ücretsiz konaklamasını sağlayan "Seyahatsever" projesini 5 Eylül'e kadar uzattıklarını duyurdu.

Bakan Kasapoğlu sosyal medyasından yaptığı açıklamada, gençlerin yaz aylarında seyahat ederken 5 gün ücretsiz kullandıkları yurtlardaki konaklamanın 1 Eylül'de sona erdiğini ancak bu sürenin uzatıldığını aktararak, "Hafta sonuna seyahatseverlere müjde vererek başlamak istiyorum. GSB yurtlarında 5 gün ücretsiz konaklama imkanı sunan Seyahatsever projemizi 1 Eylül'den 5 Eylül'e uzatıyoruz. Projemizden yararlanan arkadaşlarımızın seyahat fotoğraflarını merak ediyor, bekliyorum." ifadelerini kullandı.

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Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, gençlerin 81 ildeki bakanlık yurtlarında ücretsiz konaklamasını sağlayan 'Seyahatsever' projesini 5 Eylül'e kadar... Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, gençlerin 81 ildeki bakanlık yurtlarında ücretsiz konaklamasını sağlayan 'Seyahatsever' projesini 5 Eylül'e kadar... Göztepe deplasmanda galibiyet arıyor Göztepe deplasmanda galibiyet arıyor
Kaynak: AA

Mehmet Kasapoğlu, Eylül, Yerel, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Seyahatsever projesi 5 Eylül'e kadar uzatıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Seyahatsever projesi 5 Eylül'e kadar uzatıldı - Son Dakika
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