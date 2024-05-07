Seydikemer'de İşletmelerde Gıda Denetimleri Yapıldı - Son Dakika
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Seydikemer'de İşletmelerde Gıda Denetimleri Yapıldı

Seydikemer\'de İşletmelerde Gıda Denetimleri Yapıldı

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde Seydikemer Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü tarafından 5996 sayılı kanun kapsamında bölgedeki işletmelerde halk sağlığını korumak ve gıda güvenliğini artırmak amacıyla denetimler yapıldı. Denetimlerde, gıda işletmelerinin üretimden tüketime kadar olan süreçlerde gerekli tüm sağlık ve güvenlik önlemlerini alıp almadıkları incelendi. Seydikemer Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü, bu denetimlerin düzenli olarak devam edeceğini ve gıda güvenliğinin sürekli olarak iyileştirileceğini belirtti.

07.05.2024 15:14
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Muğla'nın Seydikemer ilçesinde Seydikemer Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü tarafından 5996 sayılı kanun kapsamında bölgedeki işletmelerde halk sağlığını korumak ve gıda güvenliğini artırmak amacıyla denetimler yapıldı.

Seydikemer Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü, halk sağlığını korumak ve gıda güvenliğini artırmak amacıyla bölgedeki işletmelerde denetimlerini sıklaştırdı. 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu kapsamında yapılan bu denetimler, gıda üretim ve satış noktalarında hijyen ve sağlık standartlarının yükseltilmesini hedefliyor. Denetimlerde, gıda işletmelerinin üretimden tüketime kadar olan süreçlerde gerekli tüm sağlık ve güvenlik önlemlerini alıp almadıkları detaylı bir şekilde incelendi. Seydikemer Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü Gıda Birimi ekipleri, işletmelerin uygun şartlarda çalışıp çalışmadığını, gıda maddelerinin saklama ve taşıma şartlarına uygun olup olmadığını kontrol etti.

Seydikemer Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü, bu denetimlerin düzenli olarak devam edeceğini ve gıda güvenliğinin sürekli olarak iyileştirileceğini belirtti. Halkın sağlığını korumak ve gıda güvenliğini sağlamak için yapılan bu denetimler, Seydikemer'de yaşayan vatandaşlar tarafından memnuniyetle karşılanırken; ilçe sakinleri bu tür denetimlerin gıda güvenliğinin sağlanmasında önemli bir rol oynadığını ve kendilerini daha güvende hissettirdiğini ifade etti. - MUĞLA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Seydikemer'de İşletmelerde Gıda Denetimleri Yapıldı - Son Dakika

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