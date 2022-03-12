Seydikemer'de İstiklal Marşı'nın kabul 101'inci yıl dönümü kutlandı - Son Dakika
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Seydikemer'de İstiklal Marşı'nın kabul 101'inci yıl dönümü kutlandı

12.03.2022 13:51
Seydikemer'de İstiklal Marşı'nın kabul 101'inci yıl dönümü kutlandı

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde İstiklal Marşı'nın kabulünün 101'inci yıl dönümü düzenlenen törenle kutlandı.

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde İstiklal Marşı'nın kabulünün 101'inci yıl dönümü düzenlenen törenle kutlandı.

Vatan Şairi Mehmet Akif Ersoy tarafından yazılan ve 12 Mart 1921'de Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından kabul edilen İstiklal Marşı'nın kabulünün 101'inci yılı ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü düzenlenen törenle kutlandı. Şehit Alper Seven Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde gerçekleşen programa, Seydikemer Kaymakamı Yıldız Büyüker, İlçe Jandarma Komutanı Sadık Çetin, İlçe Emniyet Müdürü Muzaffer Yüceur, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ferah San, kurum ve kuruluş müdürleri, siyasi parti temsilcileri ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başlayan törende, Ören Vali Ahmet Cemil Serhadlı Ortaokulu Müdür Yardımcısı Tolga Uçar günün anlam ve önemini belirten konuşma yaptı. Konuşmanın ardından Ören Vali Ahmet Cemil Serhadlı İlkokulu 4'üncü sınıf öğrencisi Fatma Eslem Biçer'in İstiklal Marşı'nın 10 kıtasını okuması salonda duygusal anların yaşanmasına neden oldu. Mehmet Akif Ersoy'un hayatını anlatan kısa film gösterimi ile devam eden törende Türkçe Öğretmeni Burcu Boz, Mehmet Akif Ersoy'un 'Cenk Marşı' isimli şiirini okudu, 4'üncü sınıf öğrencileri tarafından hazırlanan oratoryo gösterisi sahnelendi. Tören sonunda protokol üyeleri; 'İstiklal Marşı'nı Güzel Okuma Yarışmasında' ilkokullar, ortaokullar ve liseler arasında dereceye giren öğrencilere ödüllerini takdim etti. - MUĞLA

Seydikemer'de İstiklal Marşı'nın kabul 101'inci yıl dönümü kutlandı
Seydikemer'de İstiklal Marşı'nın kabul 101'inci yıl dönümü kutlandı
Seydikemer'de İstiklal Marşı'nın kabul 101'inci yıl dönümü kutlandı
Seydikemer'de İstiklal Marşı'nın kabul 101'inci yıl dönümü kutlandı
Seydikemer'de İstiklal Marşı'nın kabul 101'inci yıl dönümü kutlandı
Seydikemer'de İstiklal Marşı'nın kabul 101'inci yıl dönümü kutlandı

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Mehmet Akif Ersoy, İstiklal Marşı, Seydikemer, Muğla, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Seydikemer'de İstiklal Marşı'nın kabul 101'inci yıl dönümü kutlandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Seydikemer'de İstiklal Marşı'nın kabul 101'inci yıl dönümü kutlandı - Son Dakika
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