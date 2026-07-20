Seydikemer\'de Sosyal Hizmet İncelemesi

Muğla Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Mahmut Selçuk, Seydikemer Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü'nü ziyaret ederek yürütülen çalışmalar ve sunulan hizmetler hakkında yerinde incelemelerde bulundu.

Seydikemer'deki hizmet kalitesini ve faaliyetleri yakından takip etmek amacıyla gerçekleştirilen ziyaret kapsamında, İl Müdürü Mahmut Selçuk merkez personeliyle bir araya geldi.

Ziyaret sırasında merkez personeliyle geniş kapsamlı bir toplantı gerçekleştiren İl Müdürü Selçuk, Seydikemer'de sosyal hizmet alanında yürütülen projeler, vatandaşlara sunulan destekler ve merkezin genel faaliyetleri hakkında detaylı değerlendirmelerde bulundu. Personelin talep ve önerilerini de dinleyen Selçuk, yürütülen özverili çalışmalardan dolayı teşekkür ederek başarılar diledi.

Seydikemer Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü yetkilileri ve personeli ise ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getirerek, ilçedeki sosyal hizmet ağını daha da güçlendirmek adına çalışmalara kararlılıkla devam edeceklerini belirttiler. - MUĞLA