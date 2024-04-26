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Seydikemer'de tır yangını: Alev alev yandı

MUĞLA - Muğla'nın Seydikemer ilçesinde seyir halindeyken alev alan tır alev alev yandı.

Edinilen bilgiye göre, Seydikemer'in Sarıyer Mahallesi'nde tır alev alev yandı. Musa Uzun yönetimindeki 32 DL 332 plakalı tır, Fethiye- Antalya karayolu Seydikemer'in Sarıyer mevkiinde henüz bilinmeyen bir nedenle alev aldı. İhbar üzerine bölgeye Muğla Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Seydikemer İtfaiye Grup Amirliği İtfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında tır kullanılamaz hale geldi.