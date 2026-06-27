Seydikemer'de Yangın Kontrol Altına Alındı - Son Dakika
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Seydikemer'de Yangın Kontrol Altına Alındı

27.06.2026 23:17
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Muğla Seydikemer'de tarım arazisinde başlayan yangın, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

(MUĞLA) - Muğla'nın Seydikemer ilçesinde tarım arazisinde çıkan ve ormanlık alana sıçrayan yangın, ekiplerin yaklaşık 4,5 saat süren havadan ve karadan müdahalesiyle kontrol altına alındı. İlk belirlemelere göre yaklaşık 10 hektarlık alan zarar gördü.

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde tarım arazisinde çıkan ve ormanlık alana sıçrayan yangın, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangın, saat 12.30 sıralarında Seydikemer ilçesinde tarım arazisinde çıktı. Alevlerin kısa sürede ormanlık alana sıçraması üzerine bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Ekiplerin havadan ve karadan yürüttüğü müdahale sonucu yangın, saat 17.00 sıralarında kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları sürerken, ilk belirlemelere göre yaklaşık 10 hektarlık alanın zarar gördüğü öğrenildi. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Kaynak: ANKA

Seydikemer, Acil Durum, 3. Sayfa, Muğla, Tarım, Çevre, Yaşam, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Seydikemer'de Yangın Kontrol Altına Alındı - Son Dakika

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