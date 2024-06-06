Seydikemer Halk Eğitimi Merkezi'nden sergi düzenlendi - Son Dakika
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Seydikemer Halk Eğitimi Merkezi'nden sergi düzenlendi

Seydikemer Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü tarafından 1-7 Haziran Hayat Boyu Öğrenme Haftası kapsamında Seydikemer Kapalı Spor Salonunda sergi düzenlendi. Sergiye vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

06.06.2024 15:24
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Seydikemer Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü tarafından 1-7 Haziran Hayat Boyu Öğrenme Haftası kapsamında Seydikemer Kapalı Spor Salonunda sergi düzenlendi.

Açılış kurdelesi, Seydikemer Kaymakamı Yıldız Büyüker, Seydikemer Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa Karakuş, İlçe Milli Eğitim Müdür Vekili Kenan Uygun, protokol üyeleri ve vatandaşların katılımıyla kesilen sergiye vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Kaymakam Yıldız Büyüker'in stantları gezerek el işi ürünleri, yemekler, ahşap oymacılık, kilim ve halı ürünleri gibi birçok eseri incelemesi büyük ilgi topladı. Ayrıca çanta ve kukla oyuncakların da sergilendiği etkinlikte, halk eğitimi merkezi kursiyerlerinin emekleri göz doldurdu.

Seydikemer Halk Eğitimi Merkezi'nin düzenlediği bu etkinlik, kursiyerlerin el becerilerini ve sanatsal yeteneklerini sergileme fırsatı sundu. Sergilenen ürünler, ziyaretçilerden büyük beğeni toplarken, Hayat Boyu Öğrenme Haftası'nın önemine bir kez daha dikkat çekildi. - MUĞLA

Kaynak: İHA

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