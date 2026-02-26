Şeyh Edebali Konferansı Bilecik\'te Yapıldı

Bilecik'te, UNESCO tarafından 2026 yılının 'Şeyh Edebali Anma ve Kutlama Yılı' ilan edilmesi kapsamında konferans programı gerçekleştirildi.

Bilecik İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından düzenlenen program, Bilecik Vali Yardımcısı Akın Ağca, Bilecik İl Kültür ve Turizm Müdürü Engin Öztürk, Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürü Ramazan Demir, Bilecik Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Nejat İlhan ve Bilecik İl Tarım ve Orman Müdürü Çetin Ayvalık da katılım sağladı. Konferansta, Eskişehir Anadolu Üniversitesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Haşim Şahin, Şeyh Edebali'nin düşünce dünyası, devlet anlayışı ve Anadolu irfan geleneğindeki önemi kapsamlı şekilde ele alındı.

Konferans, yoğun katılım ve soru-cevap bölümünde yapılan değerlendirmelerin ardından sona erdi. - BİLECİK