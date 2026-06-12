Bilecik\'te asırlık miras yaşatıldı

Şeyh Edebali'nin vefatının 700'inci yılı anısına düzenlenen etkinlikler kapsamında asırlık miras yaşatılarak, 'Şifalı Pilav' ikram edildi.

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Öğrenci Kulüpleri Koordinatörlüğü ve ÜNİDES iş birliğiyle, Şeyh Edebali'nin vefatının 700'inci yılı anısına düzenlenen etkinlikler kapsamında 'Dirilişten Günümüze Ertuğrul Gazi ve Şeyh Edebali Mirası' adı altında 'Şifalı Pilav' programı gerçekleştirildi. İlbay Vurdular Yemekhane önünde düzenlenen etkinlikte; Ertuğrul Gazi ve Şeyh Edebali geleneğinin en önemli simgelerinden biri olan şifalı pilav kültürü yaşatılarak birlik ve beraberlik mesajı verildi. Tüm öğrenci ve personelin davetli olduğu programa protokol üyeleri de yoğun katılım gösterdi.

Kültürel mirasın gelecek nesillere aktarılması amacıyla gerçekleştirilen programa; Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, Üniversite Rektörü Prof. Dr. Zafer Asım Kaplancıklı, Söğüt Belediye Başkanı Ferhat Durgut, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Nazile Ural, Prof. Dr. Murat Yurdakul ve Prof. Dr. Mehmet Kurban, Genel Sekreter Muhammet Büyük ile Gençlik ve Spor Bilecik İl Müdürü Ramazan Demir, il protokolü, akademisyenlerimiz ve öğrenciler katıldı.

Geleneksel değerlerin yad edildiği programda misafirlere ve katılımcılara ikram edilen şifalı pilav, Üniversitemiz Meslek Yüksekokulu Aşçılık Bölümü akademisyenleri ve öğrencileri tarafından hazırlandı. - BİLECİK