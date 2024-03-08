Seyhan Belediye Başkanı Akay, amatör spor kulüplerine desteklerin artarak devam edeceğini söyledi

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Seyhan Belediye Başkanı ve İYİ Parti Seyhan Belediye Başkan Adayı Akif Kemal Akay amatör spor kulüplerine desteklerinin yeni dönemde artarak devam edeceğini söyledi. Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (ASKF), Yüksel Gençlikspor Kulübü ve Akkapıspor Kulüpleri'ni ziyaret eden Başkan Akay, amatör spora olan desteğin artması gerektiğini söyledi.

İlk olarak Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu'nu (ASKF) ziyaret ederek Başkan Ahmet Bozan ve yönetim kurulu üyeleri ile bir araya gelen Seyhan Belediye Başkanı Akif Kemal Akay, "Görev süremizde federasyonunuzla ortak hareket ederek branş ayrımı yapmaksızın kulüplerimize tesis, ulaşım ve ayni-nakdi ve gıda yardımlarında bulunduk. Önümüzdeki dönemde amatör spora ciddi yatırımlar yapmak adına planlarımız var. Yine beraber hareket edeceğiz.Kulüplerimize desteğimiz artarak devam edecek. Misafirperverliğinizden dolayı teşekkür ediyorum" dedi.

"HER ZAMAN YANINIZDAYIZ "

Yüksel Gençlikspor Kulübü ve Akkapıspor Kulüp ziyaretinde yönetim, teknik ve futbolcu kadrosunun yanı sıra aileler tarafından sevgi ile karşılanan Başkan Akay, "Fırsat buldukça bir araya geliyoruz. Çocuklarımızın kötü alışkanlıklara yönelmemesi anlamında önemli rol üstlenmektesiniz. Bu nedenle desteklenmeniz lazım. Her zaman yanınızda olduğumuzu bilmenizi istiyorum. Velilerimizi de çocuklarını spora teşvik etmelerinden dolayı kutluyorum" diye konuştu.

BAŞKAN AKAY'A TEŞEKKÜR ETTİLER

Başkan Akay'ın amatör spordan desteğini hiçbir zaman esirgemediğini belirten ASKF Başkanı Ahmet Bozan, "Kulüplerimiz ile ilgili olarak tüm taleplerimiz imkanlar doğrultusunda çözüme kavuşturuldu. Başkanımıza vermiş olduğu desteklerden dolayı camiamız adına teşekkür ediyor seçim çalışmalarında başarılar diliyoruz" dedi.

Yüksel Gençlikspor Kulüp Başkanı Kemal Yüksel ile Akkapıspor Kulüp Başkanı Erhan Sarkonak da ziyaretinden dolayı Başkan Akay'a teşekkür ettiler.