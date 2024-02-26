Seyhan Belediye Başkanı Akif Kemal Akay Mahalle Ziyaretlerine Devam Ediyor

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Seyhan Belediye Başkanı Akif Kemal Akay, hafta sonunu ilçenin mahallelerini ziyaret ederek geçirdi. 'Birlikte yönetip birlikte başarma' ilkesinden hareket eden belediyecilik anlayışı ile hizmet ettiklerini vurgulayan Başkan Akay, "Halkımızın sesi bizim rotamızdır. Beraber yürümeye devam edeceğiz" dedi.

Yenidam, Gölbaşı, Dörtağaç, Köylüoğlu, Mürseloğlu, Koyuncu, Karayusuflu, Serinevler, Kayışlı ve Dervişler mahallelerinde halk ile buluşan mevcut Seyhan Belediye Başkanı ve İYİ Parti'nin Seyhan Belediye Başkan Adayı Akay, bugüne kadar elde edilen başarılarda 'birlikte yönetme' ilkesinin ön plana çıktığını ve halkının talepleri doğrultusunda başarılı olduklarının altını çizdi. Akay, şöyle konuştu:

"Hizmetleriyle halkının sevgisini kazanan bir belediye başkanı olmanın gururunu yaşıyorum. Mahallelilerimizin bana olan destekleri ve güvenleri için yürekten teşekkür ediyorum. Halkımızın sesi bizim rotamızdır. Bu yolda beraber yürümeye devam edeceğiz. Bu hizmetleri yaptık, yine yapacağız. Yeter ki halkımız bize desteğini versin. Seyhan'ın kuzeyinden güneyine 96 mahallede, Seyhanlının güveniyle yola devam ediyoruz. Mahalle ziyaretlerinde halkımızın taleplerini dinleyerek not alıyoruz. Aldığımız talepler hizmet noktasında bize ışık tutuyor."