Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin, temizlik çalışmalarını hızlandırıyor

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Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin, ilçedeki çöp toplama ve kent temizliği konusundaki sorunlara yönelik çözüm çalışmalarını hızlandırdıklarını belirterek, "Sokakları adım adım geziyor ve sorunları yerinde tespit ediyorum. En kısa zamanda Seyhan'ı daha temiz, sağlıklı ve yaşanabilir bir hale getireceğiz" dedi.

Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin, Temizlik İşleri Müdürlüğü'nü ziyaret ederek personelle bir araya geldi.

Çöplerin taşınması sırasında araçlardan sızan suların yollarda koku ve sağlık riski oluşturduğuna dair halktan gelen şikayetlerin farkında olduklarını belirten Başkan Oya Tekin, "Halkımızın taleplerini, şikayetlerini, Seyhan'ın sağlıklı ve temiz bir kent olmasını elbette çok önemsiyoruz ve çözüm için gerekli çalışmaları hızla yapıyoruz. Bu durumu çözmek için araç filomuzu elden geçirmeye başladık. Araçlarımızın bakımı ve ihtiyaca uygun hale gelmesi için gereken çalışmaları başlattık" dedi.

Personele 'Temiz bir Seyhan için herkesin görevini severek ve sahiplenerek yerine getirmesi gerekiyor' diyen Tekin, Seyhan'ı temiz tutmak için hem vatandaşımız, hem personelimiz sorumluluk bilinciyle hareket etmeli, bu konuda çalışma arkadaşlarımıza güvenimiz tam, Temiz ve sağlıklı bir Seyhan için özveriyle çalışacaklarına ve daha temiz Seyhan'a kavuşacağımıza inanıyorum" şeklinde konuştu. - ADANA