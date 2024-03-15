Seyhan Belediyesi Kadrolu İşçilere Yüksek Ücret Verme Kararı Aldı

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Seyhan Belediye Başkanı ve İYİ Parti Seyhan Belediye Başkan adayı Akif Kemal Akay, belediyede çalışan kadrolu işçiler için tüm imkanları zorlayarak 47 bin 500 lira ücret verme kararı aldıklarını belirtti. Akay, "Emeğin değerini en üstte tutmaya devam edeceğiz" dedi.

Belediyedeki taşeron işçileri ücretlerini kısa bir süre önce 36 bin lira yaptıklarını söyleyen Seyhan Belediye Başkanı Akif Kemal Akay, "Kadrolu işçilerimizin ücretleri konusunda da DİSK Genel İş 1 Nolu Şube yönetimi ile yapılan toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde bütün imkanlarımızı zorladık ve süreçte sona geldik. Aldığımız karar gereğince en düşük kadrolu işçimizin ücretini 47 bin 500 lira olarak belirledik. Hayırlı ve uğurlu olsun" diye konuştu.

"GÜLE GÜLE HARCASINLAR"

Başkan Akay, konuşmasını şöyle tamamladı:

"'Emek en yüce değerdir' ilkesine sadık kalan belediyecilik anlayışı ile Seyhan Belediyesi'nin çalışanlarının haklarını her zaman koruduk. İşçimizin rahat bir hayat ortamında çalışmasını sağladığımız gibi, tüm haklarını da kesintisiz veren bir belediye olduk. Taşeron işçilerimizin ardından kadrolu işçilerimizin ücretlerine dair vermiş olduğumuz bu karar ile sevinçlerine ortak olmak da bizleri mutlu ediyor. Aileleri ile birlikte güle güle harcasınlar."