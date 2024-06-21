Seyhan Belediyesi Kurban Kesim Hizmeti Ücretsiz Gerçekleştirdi

Yerel

Seyhan Belediyesi, geçtiğimiz Kurban Bayramı'nda vatandaşlara 9 farklı noktada, 4 bin 734 adet kurban kesim hizmetini ücretsiz gerçekleştirdi.

Seyhan Belediyesi tarafından dini vecibelere uygun, hijyenik koşullarda, uzman kasaplar tarafından veteriner hekimler ve sağlık ekiplerinin gözetiminde gerçekleşen ücretsiz kurban kesim hizmetinde temizlik ekipleri ile güvenlik ve zabıta ekipleri de büyük bir özveriyle görev yaptı. Seyhan Belediyesi'nin bu hizmeti vatandaşlar tarafından tam not aldı.

"Titizlik ve özveriyle çalışmaya devam edeceğiz"

8 ayrı alanda kurban satışı, 9 ayrı noktada ise kesim hizmeti gerçekleştirerek bir kurban bayramını daha geride bırakmanın huzuru içerisinde olduklarını belirten Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin, "Vatandaşlarımızın bayramı huzurlu bir şekilde gerçekleşmesi adına tüm birimlerimiz ile titiz bir çalışma uyguladık. Başta belediye personelimiz olmak üzere emek sarf eden herkese teşekkür ediyorum. Seyhan'ı daha yaşanılabilir bir yer haline getirmek için titizlik ve özveriyle çalışmaya devam edeceğiz" dedi. - ADANA