Seyhan Belediyesi\'nden Ekonomik Destek: Kent Lokantaları Sayısı Artıyor

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Seyhan Belediyesi, ekonomik zorluklar karşısında yurttaşlara destek olmak amacıyla ilçedeki kent lokantalarının sayısını artırıyor. 4 noktada hizmet veren kent lokantalarına iki yeni şube daha eklenerek sayı altıya çıkarılacak. Seyhanlıların sağlıklı, lezzetli ve uygun fiyatlı yemek yiyebildiği lokantaların yeni adresleri Metal Sanayi Sitesi ve Hürriyet Mahallesi olacak.

Kent lokantaları, her gün binlerce yurttaşa üç çeşit yemeği sadece 50 liraya sunarak bütçelerine önemli bir katkı sağlıyor. Özellikle dar gelirli yurttaşlar, emekliler, öğrenciler ve asgari ücretle geçinmeye çalışan kesimler için büyük bir destek niteliği taşıyan bu hizmete olan talep her geçen gün artıyor. Uzun kuyrukların oluştuğu lokantalar, sadece ekonomik fiyatlarıyla değil, aynı zamanda hijyenik ortamda sunulan sağlıklı ve besleyici menüleriyle de dikkat çekiyor.

İki yeni şube geliyor

Ekonomik krizin her kesimi derinden etkilediğini belirten Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin, yurttaşların gıda harcamalarını karşılamakta zorlandığını vurguladı. Kent lokantalarının yalnızca bir yemek hizmeti olmadığını, aynı zamanda sosyal dayanışmayı güçlendiren bir proje olarak gördüklerini ifade eden Başkan Tekin, şu açıklamayı yaptı:

"Ülkemizde yoksulluk ve yoksunluk ne yazık ki her geçen gün artıyor. Yurttaşlarımızın büyük bir bölümü, evde yemek yapabilmek için bile ciddi ekonomik zorluklarla karşılaşıyor. Kent lokantalarımız, bu ağır ekonomik şartlarda hemşehrilerimize bir nebze olsun nefes aldıran önemli bir hizmet haline geldi. Mevcut dört lokantamızda uzun kuyrukların oluşması ve yurttaşlarımızdan gelen yoğun talep nedeniyle yeni şubeler açma kararı aldık. Çok yakında Metal Sanayi Sitesi ve Hürriyet Mahallesi'nde hizmete girecek lokantalarımızla birlikte toplamda altı noktada bu hizmeti sunacağız. Sosyal belediyecilik anlayışımız gereği, halkımızın yanında olmaya devam edeceğiz."

Seyhanlılar bu hizmetten memnun

Hafta içi her gün 12.00-14.00 saatleri arasında hizmet veren kent lokantaları, özellikle dar gelirli yurttaşlar tarafından yoğun ilgi görüyor. Hem ekonomik hem de besleyici menüler sunan bu lokantalar, sadece Seyhanlıların değil, çevre ilçelerden gelen yurttaşların da ilgisini çekiyor.

Kent lokantalarından faydalanan yurttaşlar, sunulan hizmetin kendileri için büyük bir destek olduğunu belirterek Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin'e teşekkür etti. - ADANA