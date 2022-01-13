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Seyhan'da ibadethaneler temizleniyor - Son Dakika

Seyhan'da ibadethaneler temizleniyor

13.01.2022 11:44
Seyhan'da ibadethaneler temizleniyor

Seyhan Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, temizliğin ve hijyenin çok daha önemli hale geldiği Covid-19 salgını döneminde vatandaşların ibadetlerini sağlıklı ve temiz koşullarda gerçekleştirebilmeleri için ilçedeki ibadethanelerin temizliğini düzenli olarak sürdürüyor.

Seyhan Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, temizliğin ve hijyenin çok daha önemli hale geldiği Covid-19 salgını döneminde vatandaşların ibadetlerini sağlıklı ve temiz koşullarda gerçekleştirebilmeleri için ilçedeki ibadethanelerin temizliğini düzenli olarak sürdürüyor.

Temizlik İşleri Müdürlüğü bünyesindeki "El Ekipleri" iki vardiya halinde 07.00-23.00 saatleri arasında cadde ve sokakları süpürüp temizlerken, "Pazar Ekipleri" de Seyhan'da kurulan açık ve kapalı semt pazarlarının atıklarını toplama, süpürme, dezenfekte edilip; çamaşır suyu ile yıkama işlemlerini gerçekleştiriyor. Her gün iki mahallede tam donanımlı temizlik hizmeti veren "Hazır Ekipler" ise süpürge çalışması, mıntıka temizliği, moloz kaldırma, yol kenarlarında ve boş arsalarda büyümüş otların temizlenmesi ve bazı sokaklarda yıkama çalışmalarını titizlikle sürdürüyor. Ayrıca ilçe genelinde çevreye ve boş alanlara gelişigüzel atılan moloz, ağaç dalı, koltuk, çekyat, halı vb atıklar da yine Temizlik İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından toplanıyor.

"Sosyal Tesisler Temizlik Ekibi" de vatandaşların ibadetlerini temiz ve sağlıklı koşullarda gerçekleştirebilmeleri için ilçe genelindeki cami, cemevi, kiliseler, ziyaretler, Kuran kursları ile öğrenci yurtları, müze ve külliye gibi kurumların da temizliğini düzenli olarak gerçekleştiriyor.

Seyhan Belediye Başkanı Akif Kemal Akay, Covid-19 salgınının bitmediği gibi ve yeni varyantlarla daha da büyüdüğünü belirterek, salgın döneminde temizlik ve hijyenin çok daha önemli hale geldiğini kaydetti. Başkan Akay, "Temizlik İşleri Müdürlüğü bünyesindeki ekiplerimiz özveriyle daha sağlıklı, temiz, yaşanabilir bir Seyhan için aralıksız görev yapıyor. Cami, cemevi, kiliselerde yurttaşlarımız ibadetlerini kalabalık kitleler halinde yaptığı için bu alanların temizliği daha da önem taşıyor. Müslüman, Hristiyan, Alevi, Sünni gibi hiçbir ayrım yapmadan her yurttaşımızın ibadetini sağlıklı ve temiz bir ortamda yapabilmesini sağlamaya çalışıyoruz" dedi. - ADANA

Seyhan'da ibadethaneler temizleniyor
Seyhan'da ibadethaneler temizleniyor

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Seyhan Belediyesi, Koronavirüs, Seyhan, Cami, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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