Seyir halindeki minibüsten geriye metal yığını kaldı
DENİZLİ - Denizli'nin Buldan ilçesinde seyir halindeyken yanmaya başlayan minibüsten geriye metal yığını kaldı.
Edinilen bilgiye göre; Denizli'den Manisa istikameti gitmekte olan İ.Ö. idaresindeki 41 AST 887 plakalı Mercedes marka minibüs, Sarımahmutlu mevkiine geldiğinde motor aksamında meydana gelen arıza nedeniyle yanmaya başladı. Aracın motor kısmından yükselen dumanları fark eden sürücü, aracını güvenli bir yere park ederek 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım talebinde bulundu.
Yangına ilk müdahale yolda geçen diğer araç sürücüleri tarafından yapılırken, Denizli Büyükşehir Belediyesi Buldan İtfaiyesi ekipleri de ihbarın ardından kısa sürede bölgeye ulaştı. Yangın itfaiye tarafından söndürülürken, yanan minibüsten geriye metal yığını kaldı. Ölen veya yaralananın olmadığı yangınla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.
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