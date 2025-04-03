Osmaniye'de seyir halindeki otomobil yandı
OSMANİYE - Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde seyir halindeyken alev alan otomobildeki yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Yangın, Düziçi ilçesi Atalan Beldesinde meydana geldi. Osman D. idaresindeki 01 EIE 89 plakalı otomobilin motor kısmından dumanlar yükseldi. Yangını fark eden sürücü, aracını yol kenarına çekip itfaiyeden yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye giden itfaiye ekiplerinin söndürdüğü yangın nedeniyle otomobil kullanılamaz hale geldi.
Son Dakika › Yerel › Seyir Halindeki Otomobil Yandı - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?