Seyitgazi'de Dev Ay Yıldız Yenilendi - Son Dakika
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Seyitgazi'de Dev Ay Yıldız Yenilendi

Seyitgazi\'de Dev Ay Yıldız Yenilendi
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Seyitgazi'nin kurtuluşu kutlaması için dev ay yıldız bakımı yapıldı ve 1922 tarihi yazıldı.

Eskişehir'in Seyitgazi ilçesinin işgalden kurtuluşunun 104'üncü yıl dönümü dolayısıyla ilçedeki tepede yar alan dev ay yıldızın bakımı yapıldı, yeniden boyandı.

1 Eylül Seyitgazi'nin Kurtuluşu dolayısıyla Seyitgazi Avcılar Derneği Başkanı Abdullah Sarı ve dernek üyeleri anlamlı bir çalışmaya imza attılar. İlçe merkezinin girişinde, Derebenek Mahallesi sınırlarında bulunan Avdan bayırındaki tepeye yer alan ve uzun yıllar önce yapılmış olan dev ay yıldızın bakımı yapıldı, yeniden boyandı. Ayrıca, ay yıldızın altına ilçenin işgalden kurtulduğu tarih olan 1 Eylül 1922 yazıldı. Saatler süren çalışmasının ardından ortaya çıkan sonuç, güzel bir görsellik oluşturdu.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Seyitgazi'de Dev Ay Yıldız Yenilendi - Son Dakika

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