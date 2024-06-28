Seyitgazi'de 'Erkekler Evde Kadınlar Lokalde' Etkinliği - Son Dakika
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Seyitgazi'de 'Erkekler Evde Kadınlar Lokalde' Etkinliği

Seyitgazi\'de \'Erkekler Evde Kadınlar Lokalde\' Etkinliği

Eskişehir'in Seyitgazi ilçesinde gerçekleştirilen 'Erkekler Evde Kadınlar Lokalde' etkinliği, kadınları bir araya getirdi. Seyitgazililer Derneği tarafından düzenlenen etkinlikte, kadınlar bolca sohbet edip kahkaha attılar ve renkli görüntüler oluştu. Katılımcılar etkinlikten memnun kaldıklarını belirtirken, dernek yetkilileri de herkese teşekkürlerini iletti.

28.06.2024 10:07
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Eskişehir'in Seyitgazi ilçesinde 'Erkekler Evde Kadınlar Lokalde' etkinliği ile bir araya gelen kadınlar eğlenceli zaman geçirdi.

Erkekler Evde Kadınlar Lokalde etkinliği Seyitgazililer Derneği tarafından gerçekleştirildi. Etkinlik çerçevesinde, bu defa erkekler yerine kadınlar lokalde bir araya geldi. Kadınların eğlenceli zaman geçirdiği etkinlikte renkli görüntüler oluştu. Bolca sohbet ettiklerini ve kahkahalar attıklarını belirten kadınlar etkinlikten memnun kaldıklarını dile getirdi. Dernek yetkilileri de katılım sağlayan herkese teşekkürlerini iletti. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Seyitgazi'de 'Erkekler Evde Kadınlar Lokalde' Etkinliği - Son Dakika

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SON DAKİKA: Seyitgazi'de 'Erkekler Evde Kadınlar Lokalde' Etkinliği - Son Dakika
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