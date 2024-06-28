Seyitgazi\'de \'Erkekler Evde Kadınlar Lokalde\' Etkinliği

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Eskişehir'in Seyitgazi ilçesinde 'Erkekler Evde Kadınlar Lokalde' etkinliği ile bir araya gelen kadınlar eğlenceli zaman geçirdi.

Erkekler Evde Kadınlar Lokalde etkinliği Seyitgazililer Derneği tarafından gerçekleştirildi. Etkinlik çerçevesinde, bu defa erkekler yerine kadınlar lokalde bir araya geldi. Kadınların eğlenceli zaman geçirdiği etkinlikte renkli görüntüler oluştu. Bolca sohbet ettiklerini ve kahkahalar attıklarını belirten kadınlar etkinlikten memnun kaldıklarını dile getirdi. Dernek yetkilileri de katılım sağlayan herkese teşekkürlerini iletti. - ESKİŞEHİR