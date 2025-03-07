Seyri Alem Erzurum Tiyatrosu Ramazan Gecelerine Renk Katıyor - Son Dakika
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Seyri Alem Erzurum Tiyatrosu Ramazan Gecelerine Renk Katıyor

Seyri Alem Erzurum Tiyatrosu Ramazan Gecelerine Renk Katıyor

Erzurum'da sahnelenen 'Seyri Alem Erzurum' adlı tiyatro oyunu, Ramazan gecelerinde izleyicilere unutulmaz anlar yaşattı. Kültürel mirası mizah ve gelenekle harmanlayan oyun, büyük beğeni topladı.

07.03.2025 15:54  Güncelleme: 15:58
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Erzurum'da Ramazan gecelerinin en neşe kaynağı Seyri Alem Erzurum adlı tiyatro oyunu oldu.

Erzurum Büyükşehir Belediyesi Kültür Daire Başkanlığının destekleriyle İbrahim Erkal Dadaş Kültür Merkezi'nde sahnelenen Seyri Alem Erzurum adlı tiyatro oyunu izleyicilerin beğenisini kazandı.

Erzurum Şehir Tiyatrosu'nun (EŞT) yazdığı oyunun Yönetmenliğini Cumhur Seval Semih Yatimoğlu yaptı. Sanat Yönetmenliğini Ercan Seval'in üstlendiği oyunda Yakup Çağlayan, Ahmet Ayık ve Feridun Korukçu gibi şehrin tanınmış tiyatro sanatçıları yer aldı.

Dadaşlar diyarı Erzurum'un seyirlik oyunlarını konu alan oyunda Halk Ozanı Rahim Sağlam da sazı ve sözü ile geceye renk kattı.

Erzurum Şehir Tiyatrosu Sanat Yönetmeni Semih Yetimoğlu, Ramazan ayının en güzel şekilde idrak edildiği kentlerden biri olan Erzurum'da seyirlik oyunları sahnelediklerini belirterek, "Ramazan'ın manevi atmosferini kah tebessümle kah derin bir düşünceyle yaşatan "Seyri Alem Erzurum" tiyatro gösterisi, izleyicilerimize unutulmaz bir gece yaşattı. Erzurum'un kültürel mirasını mizah ve gelenekle harmanlayan bu özel oyun, Ramazan gecelerine ayrı bir anlam kattı. Başta oyuncularımız olmak üzere emeği geçen herkese ve bizleri yalnız bırakmayan tüm izleyicilerimize teşekkür ederiz. Ramazan'ın ruhunu sanatla buluşturmaya devam edeceğiz!" şeklinde konuştu.

Oyunun bitişi ile birlikte sahneye çıkan Erzurum Büyükşehir Belediyesi Kültür Daire Başkanı Ergün Engin, birbirinden usta tiyatro sanatçılarını tebrik etti.

Seyri Alem Erzurum Adlı oyun, önümüzdeki günlerde İbrahim Erkal Dadaş Kültür Merkezinde bir kez daha izleyicileriyle buluşacak. - ERZURUM

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Seyri Alem Erzurum Tiyatrosu Ramazan Gecelerine Renk Katıyor - Son Dakika

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