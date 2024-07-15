Seyyid Mevlana Şeyh Çağırgan İsmail Hakkı Veli Giresun\'da anıldı

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Anadolu'nun Türkleşmesi ve İslamlaşması için Türkmenistan'dan, Horasan'dan Anadolu'ya gönderilen Hoca Ahmet Yesevi'nin öğretileriyle yetişmiş erenlerden biri olan Seyyid Mevlana Şeyh Çağırgan İsmail Hakkı Veli Giresun'un Alucra ilçesindeki mezarı başında anıldı.

İlçenin Fevzi Çakmak köyünde Es-Seyyid Mevlana Şeyh Çağırgan İsmail Hakkı Veli'yi anma programına Alucra Kaymakamı Ejder Şahin, Alucra Belediye Başkan Vekili Murat Altıparmak, İlçe Jandarma Komutanı J.Ütğm. Hulusi Cihat Karaca, siyasi parti temsilcileri, kurum amirleri, köy muhtarları ve yöre halkı katıldı. Kuran-ı Kerim tilaveti ve dua edilerek başlayan programda Türkiye Gazetesi Karadeniz Bölge Müdürü Kadem Kaptı, Es-Seyyid Mevlana Şeyh Çağırgan İsmail Hakkı Veli Hazretlerinin hayatını özetleyen bir konuşma gerçekleştirdi.

Yapılan protokol konuşmalarının ardından, katılımcılar topluca İsmail Hakkı Çağırgan Baba'nın Fevzi Çakmak köyünde bulunan kesme taştan yapılmış sekiz köşeli türbesini ziyaret ederek dualar okundu. Türbe ziyareti sonrasında tüm misafirlere yemek ikramı yapıldı. - GİRESUN