Sezai Demirtaş, Hisarcık Köyü'nde yeniden muhtar seçildi - Son Dakika
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Sezai Demirtaş, Hisarcık Köyü'nde yeniden muhtar seçildi

Sezai Demirtaş, Hisarcık Köyü\'nde yeniden muhtar seçildi
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Bir süre önce hayatını kaybeden Hisarcık Köyü Muhtarı Mustafa Cambaz'ın ardından yapılan seçimde eski muhtar Sezai Demirtaş yeniden seçildi. Köy sakinlerinin oylarıyla göreve gelen Demirtaş, muhtarlık görevini devraldı.

Bir süre önce hayatını kaybeden Hisarcık Köyü Muhtarı Mustafa Cambaz'ın ardından vekaleten yürütülen muhtarlık görevi için yapılan seçimde, eski muhtarlardan Sezai Demirtaş, köy sakinlerinin oylarıyla yeniden muhtar seçildi.

Hisarcık Köyü'nde, 22 Haziran tarihinde tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Muhtar Mustafa Cambaz'ın vefatının ardından başlayan muhtarlık süreci, gerçekleştirilen seçimle sonuçlandı. Cambaz'ın vefatının ardından bir süre vekaleten yürütülen muhtarlık görevi için köyde sandık başına gidildi. Gerçekleştirilen seçimde daha önce Hisarcık Köyü'nde muhtarlık görevinde bulunan Sezai Demirtaş yeniden aday oldu. Köy sakinlerinin oylarıyla seçimi kazanan Demirtaş, yeniden Hisarcık Köyü Muhtarı olarak göreve getirildi.

Görevi yeniden devraldı

Daha önce de Hisarcık Köyü'nde muhtarlık yapan Sezai Demirtaş, seçim sonuçlarının kesinleşmesinin ardından muhtarlık görevini yeniden üstlendi. Mustafa Cambaz'ın vefatı nedeniyle üzüntü yaşayan köy sakinleri, seçimle birlikte yeni muhtarını belirlerken, Sezai Demirtaş da köyün sorunlarının çözümü ve ihtiyaçlarının ilgili kurumlara iletilmesi noktasında çalışmalarını sürdürecek.

Köy sakinlerinin tercihleriyle yeniden muhtarlık görevine seçilen Demirtaş'ın, önümüzdeki dönemde Hisarcık Köyü için çalışmalarına kaldığı yerden devam etmesi bekleniyor.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Sezai Demirtaş, Hisarcık Köyü'nde yeniden muhtar seçildi - Son Dakika

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