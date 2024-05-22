SGK Düzce Müdürü İşverenlere Destek ve Teşvik Paketlerini Anlattı - Son Dakika
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SGK Düzce Müdürü İşverenlere Destek ve Teşvik Paketlerini Anlattı

SGK Düzce Müdürü İşverenlere Destek ve Teşvik Paketlerini Anlattı

Düzce Ticaret ve Sanayi Odası ile Sosyal Güvenlik Kurumu işbirliğiyle gerçekleştirilen seminerde SGK Düzce Müdürü Necmi Köroğlu, işverenlere yönelik destek ve teşvik paketlerini anlattı. Toplantıda sigortalanma süreci, teşvikler, yabancı uyruklu çalışanların kayıt aşamaları ve kayıt dışı istihdamın yaptırımları gibi konular ele alındı.

22.05.2024 10:03
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DÜZCE(İHA) – SGK Düzce Müdürü Necmi Köroğlu, işverenlere yönelik destek ve teşvik paketlerini ile ilgili bilgiler aktardı.

Düzce Ticaret ve Sanayi Odası (DTSO) ile Sosyal Güvenlik Kurumu (SKK) Düzce İl Müdürlüğü işbirliğiyle Sosyal Güvenlik Rehberlik ve Bilgilendirme Semineri gerçekleştirildi.

Toplantıda konuşan İl Müdürü Necmi Köroğlu, SGK'nın işverenlere yönelik destek ve teşvik paketlerini katılımcılara aktarırken, çalıştırılan sigortalıların nasıl sigortalanacağı, hangi meslek dallarında teşviklerin yoğun olduğunu, EYT'den emekli çalışanlara yönelik SGK işveren payı indirimleri, yabancı uyruklu çalışanların kayıt aşamaları ve kayıt dışı istihdamın idari yaptırımları hakkında bilgiler verdi.

Toplantının son bölümünde, bu önemli bilgilendirme dolayısıyla Necmi Köroğlu'na teşekkür eden DTSO Başkanı Erdoğan Bıyık, kendisine günün anısına plaket hediye etti. Program toplu fotoğraf çekimi ile sona erdi. - DÜZCE

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel SGK Düzce Müdürü İşverenlere Destek ve Teşvik Paketlerini Anlattı - Son Dakika

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