SGK Düzce Müdürü Köroğlu, teminatsız tecil sınırının 10 milyon TL olduğunu söyledi - Son Dakika
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SGK Düzce Müdürü Köroğlu, teminatsız tecil sınırının 10 milyon TL olduğunu söyledi

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SGK Düzce Müdürü Köroğlu, teminatsız tecil sınırının 10 milyon TL olduğunu söyledi
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SGK Düzce Müdürü Köroğlu, kayıt dışı istihdamın çalışanlarda hak kaybı, işverenlerde idari para cezası ve prim borcu doğurabileceğini söyledi. Köroğlu, borç tecilinde azami sürenin 36 aydan 72 aya çıkarıldığını, teminatsız tecil sınırının 10 milyon TL olduğunu söyledi.

Sosyal Güvenlik Kurumu Düzce İl Müdürü Necmi Köroğlu, sosyal güvenliğin önemi, kayıt dışı istihdamla mücadele ve işverenlerin yasal yükümlülüklerine ilişkin açıklamalarda bulundu.

SGK İl Müdürü Necmi Köroğlu, sigortalılıkla ilgili işçi ve işverenleri ilgilendiren konularla ilgili bilgiler verdi. Sosyal güvenliğin vatandaşların sağlık, emeklilik ve iş kazalarına karşı korunması açısından büyük önem taşıdığını belirten Köroğlu, kayıt dışı istihdamın çalışanları hak kaybına uğratırken işverenler açısından da idari para cezaları ve geriye dönük prim borçları gibi sonuçlar doğurabileceğine dikkat çekti.

Köroğlu, "Çalışanlar sigorta durumlarını e-Devlet üzerinden kontrol edebilirler. Sigortasız çalışma ve eksik bildirim durumlarında ise ALO 170, SGK müdürlükleri ve CİMER üzerinden başvuruda bulunabilecekler" dedi.

İl Müdürü Köroğlu, ayrıca "Kamu borçlarının tecil ve taksitlendirilmesinde azami süresi 36 aydan 72 aya çıkarıldı. Teminat gösterilmeden tecil edilebilecek borç tutarı 10 milyon TL olarak belirlendi" ifadelerini kullandı.

Köroğlu, sosyal güvenlik haklarının korunması ve kayıt dışı istihdamın önlenmesi için çalışanların ve işverenlerin yükümlülüklerini yerine getirmesinin önemine dikkat çekti.

Kaynak: İHA
Sosyal Güvenlik KurumuEkonomiKöroğluGüncelDüzceYerelSon Dakika

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