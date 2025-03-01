Sibel Suiçmez: Ekrem İmamoğlu İçin Halk Coşkuyla Oy Verecek - Son Dakika
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Sibel Suiçmez: Ekrem İmamoğlu İçin Halk Coşkuyla Oy Verecek

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CHP Trabzon Milletvekili Sibel Suiçmez, Ekrem İmamoğlu'nun cumhurbaşkanı adayı olarak halkın büyük bir teveccüh gösterdiğini ve ön seçim heyecanının arttığını ifade etti.

01.03.2025 10:11  Güncelleme: 11:18
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Haber: Esra Nur PERVAN

(TRABZON) - CHP Trabzon Milletvekili Sibel Suiçmez, "Dün olduğu gibi bugün de korkmadan, yılmadan ve susmadan halkımız için konuşmaya ve hemen seçim için sandığı halkın önüne getirmeye çalışmalarımıza devam ediyoruz" dedi.

CHP Trabzon Milletvekili Sibel Suiçmez, CHP'nin cumhurbaşkanı adayını belirlemek için yapacağı ön seçime tek aday olarak katılacak İstanbul büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu için halkın büyük bir teveccüh gösterdiğini söyledi. Suiçmez, konuşmasında şu ifadelere yer verdi:

"Halk büyük bir coşkuyla Ekrem İmamoğlu için oy vermeyi bekliyor"

"Valla eleştiri yokta çok büyük bir coşku var. Biz de Trabzon örgütü olarak saat 9.00'a kadar ilçe başkanlıklarımız, il başkanlığımız açık yeni üyelerin yapımı devam ediyor. Halk büyük bir teveccüh gösteriyor zaten bizce bu olay bitmiştir, halk kararını vermiştir. O yüzden coşkuyla ön seçim gününü ve devamında da sandığın hemen getirilmesini bekliyor halk. Sonuçta Sayın İmamoğlu aday oldu diğerleri adayı olmadı o nedenle ön seçimi tek adayla giriliyor ve büyük bir coşkuyla da halk Ekrem İmamoğlu için oy vermeyi bekliyor. Şunu söylemek istiyorum şartlar ne olursa olsun dün olduğu gibi bugün de korkmadan, yılmadan ve susmadan halkımız için konuşmaya ve hemen seçim için sandığı halkın önüne getirmeye çalışmalarımıza devam ediyoruz."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel Sibel Suiçmez: Ekrem İmamoğlu İçin Halk Coşkuyla Oy Verecek - Son Dakika

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