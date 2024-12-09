Siber Şantajcılar Operasyonda Yakalandı - Son Dakika
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Yerel

Siber Şantajcılar Operasyonda Yakalandı

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Van'da düzenlenen operasyonda sosyal medyada şantaj yapan 11 kişi gözaltına alındı.

09.12.2024 10:33
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(VAN) - Van Valiliği, İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nce yürütülen soruşturma kapsamında Van ve İzmir'de düzenlenen eş zamanlı operasyonda sosyal medya üzerinden şantaj yaptığı iddiasıyla yakalanan 11 şüpheliden 2'sinin tutuklandığı, 5'inin adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığını açıkladı.

Van Valiliği, siber suçlarla mücadele kapsamında yapılan operasyona ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nce yürütülen soruşturma kapsamında sosyal medya platformları ve arkadaşlık siteleri üzerinden ulaşılan mağdur erkek şahıslar ile küçük yaşta kız çocuklarına görüntülü konuşma gerçekleştikleri, görüşmenin ilerleyen safhalarında mağdur şahıslara ait müstehcen içerikli görüntüleri kayıt altına aldıkları, mağdur şahısların aile fertlerine ait kişisel bilgileri hukuka aykırı bir şekilde elde etmek suretiyle mağdur şahıslara şantaj yaptıkları tespit edildi.

Van Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmalar neticesinde Van merkezli İzmir ilinde 05.12.2024 tarihinde eş zamanlı operasyon faaliyeti düzenlenmiştir. Operasyon kapsamında 10 cep telefonu, 10 sim kartı ve bir dizüstü bilgisayar ele geçirilmiş, 11 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alınmış. Adli makamlara çıkarılan şüpheli şahısların 2'si tutuklanmış, 5'i adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştır."

Kaynak: ANKA

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