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Sibirya soğuklarının yaşandığı Bayburt adeta buz kesti

BAYBURT - Dondurucu soğukların yaşandığı Bayburt'ta çatılarda devasa buz sarkıtları oluştu, baraj gölleri, nehir ve çeşmeler dondu.

Ocak ayının sonuna doğru etkili olan kar yağışı sonrası adeta Sibirya soğuklarının esir aldığı kent merkezinde gündüz saatlerinde hava sıcaklığı eksi 22 derece olarak kaydedildi. Hava sıcaklığının yer yer eksi 25 dereceye kadar düştüğü Bayburt'ta hissedilen sıcaklık ise eksi 30 dereceye ulaştı.

Demirözü barajı ve Çoruh Nehrinin yüzeyinin buzla kaplandığı, süs havuzlarının ve çeşmelerin donduğu Bayburt'ta, gece saatlerinde hava sıcaklığı sıfırın altında 27 derece olarak ölçüldü. Soğuk havadan olumsuz yönde etkilenen Bayburtlu vatandaşlar bol bol C vitamini tükettiklerini belirterek, kat kat giyindiklerini söylediler. Hemen hemen herkesin öksürdüğü Bayburt'ta, soğuk algınlığı nedeniyle grip, nezle gibi hastalıklarda da artış olduğu gözlendi.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü ekiplerince yapılan son değerlendirmelere göre; soğuk havanın etkisi yeni haftayla birlikte kırılacak, hava 10 derece birden ısınacak, hafta başında en düşük hava sıcaklığı da eksi 10 derece olacak. Bugün sabahın erken saatlerinde eksi 22 derece olarak görülen hava sıcaklığı, dondurucu hava, öğlen saatlerinde güneşin etkisiyle bir nebze olsun kırılarak eksi 18 derece olarak kaydedildi.

Lokanta önünde bulunan çeşmenin donduğunu gören bir vatandaş şaşırarak "Bayburt'ta sular bile dondu" dedi.

Vatandaşın şaşkınlığına şaşıran bir diğer vatandaş ise, "Niye şaşırdın donar abi, burası Bayburt. Su da donar, çeşme de donar. Senin şaşırmana şaşırdım, nerdeyse insanlar donuyor" diyerek şakayla karşılık verdi.

3 gün önce arkadaşlarının araçlarının donarak çalışmadığını söyleyen Abdurrahman Dursun isimli vatandaş, "Bayburt'ta havalar soğudu, şu an hava eksi 18 derece. Bayburtluların da dediği gibi, 21 Şubat'tan sonra havalar ısınmaya başlayacak. Biz büyüklerden öyle duyduk, öğrendik. Bu gece hava yine eksi 18, eksi 20 dereceleri bulur, hissedilen sıcaklık eksi 25 derece civarlarında olur. Arabalar zor çalışıyor, hatta arabası donduğu için çalışmayan arkadaşlarımız da oldu" ifadelerini kullandı.

Soğuk hava nedeniyle şifayı kaptığını belirten Yusuf Bayram isimli vatandaş, konuşmakta zorlandığını belirterek, "Havaların birkaç gündür soğuk olmasından dolayı dükkan önündeki çeşmemiz dondu. İnsanlar buradaki çeşmeden gelip su alıyordu, şu an onlara da bu hizmeti veremiyoruz. Buranın suyu güzeldi, çayı da güzel oluyordu ama yapacak bir şey yok, arkadaşlarımız ne yazık ki sularını gelip alamıyorlar. Bizler de gördüğünüz gibi konuşamıyoruz, konuşmakta güçlük çekiyoruz. Bir haftadır hastayız, bir türlü iyileşemedik" dedi.