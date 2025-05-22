Sıcak Hava Çocukları Serinletiyor: Adıyaman\'da Belediye Ekiplerinden Örnek Davranış

Hava sıcaklığının yükseldiği Adıyaman'da, parkta oyun oynarken sıcaktan bunalan çocukları belediye personeli tazyikli suyla serinletti.

Adıyaman merkez Sümerevler Mahallesi eski Besni Caddesi üzerinde bulunan bir parkta oyun oynayan yaşı küçük çocuklar sıcak havanın etkisinden bunalarak parkta yer alan ağaçları tankerdeki suyla sulamaya çalışan belediye personelinden kendilerini serinletmelerini istedi.

Sıcaktan etkilenen küçük çocukların talebini geri çevirmeyen belediye personeli çocukları suyla ıslatarak serinletti. Tazyikli suyla çocukları serinleten belediye personelleri çocukların yüzünü güldürdü. Hem ağaçları sulayan hem parktaki çocukları serinleten belediye personelleri daha sonra parktan ayrıldı.

Oldukça güzel zaman geçirdiklerini söyleyen çocuklar ise sıcaktan dolayı bunaldıklarını ve suyla birlikte serinleyerek eğlendiklerini dile getirdi. - ADIYAMAN