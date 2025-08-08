Sıcak Havadan Bunalan Köpek Tramvaya Sığındı

Eskişehir'de sıcak havadan bunalıp sığındığı tramvayda yere serilen köpek görenleri gülümsetti.

Yurt genelinde olduğu gibi Eskişehir'de de hava sıcaklıkları mevsim normallerini aşıyor. Vatandaşlara zor anlar yaşatan bunaltıcı sıcaklardan sokak hayvanlarını da etkilenirken, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Tramvay Durağı'ndaki bir sokak köpeği bu duruma kendi çözümünü üreterek tramvaya sığındı. Tramvayın içerisine girdiği gibi yere serilen köpek, Yenikent Tramvay Durağı'na kadar hiç kımıldamadı. Yolcular ise, sıcaktan etkilenen sevimli köpeğin uykusunu bölmedi. - ESKİŞEHİR