Sıcak Havalar Cep Telefonlarına Zarar Veriyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Sıcak Havalar Cep Telefonlarına Zarar Veriyor

Sıcak Havalar Cep Telefonlarına Zarar Veriyor
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kalın kılıf ve uzun şarj süresi, sıcak havalarda cep telefonları için risk oluşturuyor.

Kalın kılıf kullanımı ve uzun şarj süresinin, sıcak havalardan cep telefonları için büyük risk oluşturduğu belirtiliyor.

Yaz mevsiminin gelmesiyle yoğun sıcaklıklar etkisini göstermeye devam ediyor. Bu havalarda teknolojik aletler de olumsuz etkileniyor. Eskişehir'de yaklaşık 8 yıldır telefon sektöründe hizmet veren Yiğit Ayteki, cep telefonlarını korumak için ince kılıfların kullanılması ve uzun süre şarjda tutulmaması gerektiğinin önemini vurguladı.

"Telefonları daha ince kılıflarla kullanabiliriz"

Cep telefon kılıflarının da cihazların ısınmasında etkisi olduğunu belirten Ayteki, "Sıcak havalardan telefonlarımızı korumamız gerekir. Bunun için de daha ince kılıflar kullanabiliriz. Çünkü kalın kılıflar ve içerisinde kumaş olan modeller sıcak havayı hapsediyor. Telefonun doğrudan ısınmasına neden olmaz ancak sıcak havayı hapsettiği için daha uzun süre sıcak kalmasına ve geç soğumasına neden olur. Biz nasıl yazın sıcaktan bunalmamak için ince giyiniyorsak o şekilde düşünerek telefonlara da ince kılıflar takabiliriz. Eğer tam tersi uygulanırsa kalın kılıflar sıcak havayı hapseder ve daha uzun süre sıcak kalmasını sağlar" şeklinde konuştu.

"Batarya şişmeleriyle ilgili arızalarla sürekli karşılaşıyoruz"

Vatandaşların cihazları kullanırken yaptıkları hatalara değinen Yiğit Ayteki, "Kullanıcıların en sık yaptığı hatalardan biri telefonlarını uzun süre şarjda bırakmalarıdır. Bir diğeri ise cep telefonlarını güneşe direkt maruz bırakmaları. Son zamanlarda zaten her marka modelde sıcak havalardan kaynaklı batarya şişmeleriyle ilgili arızalarla sürekli karşılaşıyoruz. Vatandaşların bu havalarda telefonlarını korumaları gerekiyor çünkü cihazlar sıcakları sevmez ve çok maruz kalırsa belli başlı arızaları beraberinde getirir. Sıcak havalarda telefonlarını doğrudan güneş altında bırakmasınlar. Mümkünse çantalarında veya gölgede muhafaza etsinler" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

Teknoloji, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Sıcak Havalar Cep Telefonlarına Zarar Veriyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kırtasiyeyi bastılar, sahibine tekme tokat saldırdılar Kırtasiyeyi bastılar, sahibine tekme tokat saldırdılar
Cumhurbaşkanı Erdoğan’a sosyal medyadan hakaretler savuran şahıs gözaltına alındı Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sosyal medyadan hakaretler savuran şahıs gözaltına alındı
Irak’ta eski bakan için yakalama kararı çıkarıldı Irak’ta eski bakan için yakalama kararı çıkarıldı
Mekke Paktı İsrail’i fena sarstı: Bakan, hükümete acil çağrı yaptı Mekke Paktı İsrail'i fena sarstı: Bakan, hükümete acil çağrı yaptı
Yumurtaları marketin içinde tek tek kırdı Yumurtaları marketin içinde tek tek kırdı
Kılıçdaroğlu “tereddütsüz destek” dedi, CHP’de ilk fire geldi: İlhan Kesici “hayır” diyecek Kılıçdaroğlu “tereddütsüz destek” dedi, CHP’de ilk fire geldi: İlhan Kesici “hayır” diyecek

18:33
Yeni Parti’de 21 milletvekili çerçeve yasaya ’hayır’ diyecek
Yeni Parti'de 21 milletvekili çerçeve yasaya 'hayır' diyecek
18:32
Öcalan’ın ailesiyle çektirdiği fotoğraf paylaşıldı
Öcalan'ın ailesiyle çektirdiği fotoğraf paylaşıldı
18:01
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan AB’ye net mesaj: Hepimizin menfaatine olur
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan AB'ye net mesaj: Hepimizin menfaatine olur
17:55
TBMM’de kritik gün: Çerçeve yasa için partilerin tutumu netleşti
TBMM’de kritik gün: Çerçeve yasa için partilerin tutumu netleşti
17:28
Bahçeli’den Özgür Özel’e: Bir gecede 91 milletvekiline nasıl ulaştınız
Bahçeli'den Özgür Özel'e: Bir gecede 91 milletvekiline nasıl ulaştınız?
17:10
Etimesgut Belediyesi’nde başkanvekili belli oldu
Etimesgut Belediyesi'nde başkanvekili belli oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.08.2026 21:31:22. #7.13#
SON DAKİKA: Sıcak Havalar Cep Telefonlarına Zarar Veriyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.