Sıcak Havalarda Evcil Hayvanlara Dikkat! - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Sıcak Havalarda Evcil Hayvanlara Dikkat!

Sıcak Havalarda Evcil Hayvanlara Dikkat!
23.07.2026 12:01
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Veteriner Hekim Tuğçe Kara, sıcak havalarda evcil hayvanların sağlığı için uyarılarda bulundu.

Eskişehirli Veteriner Hekim Tuğçe Kara, sıcak havaların etkisinin artırmasıyla birlikte evcil hayvan sahiplerine yönelik uyarılarda bulundu.

Yaz mevsiminin gelmesi ve hava sıcaklıklarının hissedilir derecede artması, evcil hayvan sahiplerini sevimli dostlarının sağlığı konusunda endişelendiriyor. Eskişehir'de görev yapan Veteriner Hekim Tuğçe Kara, sıcak havaların hayvanlar üzerindeki fiziksel etkileri ile bu süreçte alınması gereken önlemleri değerlendirdi.

"Sıcak havalar bizleri nasıl bunaltıyorsa, hayvanları da aynı derecede etkiliyor"

Sıcaklık artışının evcil hayvanlar üzerinde doğrudan stres oluşturduğunu ve yürüyüş saatlerinin mutlaka hava durumuna göre planlanması gerektiğini belirten Kara, "Sıcak havalar bizleri nasıl bunaltıyorsa, hayvanları da aynı derecede etkiliyor. Hayvanların patilerinde 'torus' dediğimiz koruyucu, sert bir tabaka bulunsa da aşırı sıcaklarda asfaltın ısısı bu tabakada ciddi tahrişlere ve yanıklara sebep olabiliyor. Bu nedenle evcil hayvan sahiplerinin yürüyüşleri sabahın çok erken saatlerinde ya da öğleden sonra güneşin geliş açısının azaldığı, asfaltın soğuduğu saatlerde gerçekleştirmelerini tavsiye ediyoruz. Uzmanların insanlar için önerdiği riskli saatler sevimli dostlarımız için de aynı şekilde geçerlidir" dedi.

"Tüyler aslında hayvanları sadece soğuktan değil, sıcaktan da korur"

Yaz aylarında evcil hayvanların rahatlaması amacıyla yapılan tıraş uygulamalarının sanılanın aksine zararlı olabileceğini ifade eden ve tüy yapısının koruyucu bir kalkan oluşturduğuna dikkat çeken Tuğçe Kara,"Tüyler aslında hayvanları sadece soğuktan değil, sıcaktan da korur. Gün içinde, özellikle güneş ışınlarının dik geldiği saatlerde bu tüyler bir yalıtım görevi üstlenerek güneş ışınlarının doğrudan cilde maruz kalmasını engeller. Özellikle evcil hayvanınızı tıraş ettirdiyseniz, öğle saatlerinde, güneşin en tepede ve zararlı ışınların en yoğun olduğu vakitlerde kesinlikle dışarı çıkarmamalısınız" ifadelerini kullandı.

"Bir kene durumunda kesinlikle kendileri müdahale etmemeli"

Yaz sıcaklarıyla birlikte kene ve parazitlerin arttığını belirten Kara, koruyucu tedavilerin önemini vurgulayarak şu ifadeleri kullandı:

"Köpeklerimiz yaz aylarında dışarıda, park ve bahçelerde çok daha fazla vakit geçiriyor. Bu nedenle normal zamanlarda 3 ayda bir gerçekleştirdiğimiz antiparaziter uygulamaları yaz döneminde ayda bire düşürmeyi öneriyoruz. Park dönüşlerinde hayvan sahipleri sevimli dostlarımızın vücudunu mutlaka kene yönünden detaylıca kontrol etmelidir. Muhtemel bir kene durumunda kesinlikle kendileri müdahale etmemeli, vakit kaybetmeden veteriner hekime başvurarak profesyonel şekilde çıkarılmasını sağlamalıdır."

"Susuz kalan hayvan kısa sürede strese girer ve bunalır"

Evcil hayvanlarla dışarı çıkarken yanlarında mutlaka taşınabilir su kapları bulundurulması gerektiğini ifade eden Veteriner Hekim Tuğçe Kara, susuzluğun ölümcül sonuçları olabileceğini belirterek sözlerini şöyle tamamladı:

"Sıcakta hayvanların su tüketim isteği ve vücudun sıvı ihtiyacı ciddi şekilde artar. Yanlarında su kabı taşımak hayati önemdedir. Susuz kalan hayvan kısa sürede strese girer ve bunalır. Bu durum uzun süreli susuzluğa ve vücutta ciddi sıvı kaybına yani dehidrasyona dönüştüğünde ise ne yazık ki böbrek yetmezliği ve böbrek kaybına kadar giden geri dönüşümsüz tablolara yol açabilir. Bu yüzden su teminini kesinlikle aksatmamalıyız." - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

Hayvan Hakları, Sağlık, Yaşam, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Sıcak Havalarda Evcil Hayvanlara Dikkat! - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Cankurtaranlar kız arkadaşının hayatını kurtarırken bakın o ne yaptı Cankurtaranlar kız arkadaşının hayatını kurtarırken bakın o ne yaptı
Kayseri’de feci kaza: 2 ölü, 9 yaralı Kayseri'de feci kaza: 2 ölü, 9 yaralı
İsmi Galatasaray’la da anılan Foden imzayı attı İsmi Galatasaray'la da anılan Foden imzayı attı
İran’dan kara harekatı sinyali İki ülkenin ismi verildi İran'dan kara harekatı sinyali! İki ülkenin ismi verildi
Somer Sivrioğlu’ndan Aziz Yıldırım’a gönderme Somer Sivrioğlu'ndan Aziz Yıldırım'a gönderme
Trump gittikçe sertleşiyor İran’a yeni tehdit Trump gittikçe sertleşiyor! İran'a yeni tehdit

13:00
Filenin Sultanları yarı finalde Kanada’yı geriden gelerek yıktı
Filenin Sultanları yarı finalde! Kanada'yı geriden gelerek yıktı
12:57
İşte Fatih Portakal’ın Ahbap soruşturmasında verdiği ifade
İşte Fatih Portakal'ın Ahbap soruşturmasında verdiği ifade
12:46
Fatih Portakal’dan ifade sonrası açıklama
Fatih Portakal'dan ifade sonrası açıklama
12:04
Emekli maaşlarında zam farkının yatacağı tarih belli oldu
Emekli maaşlarında zam farkının yatacağı tarih belli oldu
11:44
Bir dönemin sonu Bu tutarlar artık ATM’den çekilemeyecek
Bir dönemin sonu! Bu tutarlar artık ATM'den çekilemeyecek
11:36
Polis, öğretmen, doktor Memurların dört gözle beklediği ödeme tutarları netleşti
Polis, öğretmen, doktor! Memurların dört gözle beklediği ödeme tutarları netleşti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.07.2026 13:16:55. #7.12#
SON DAKİKA: Sıcak Havalarda Evcil Hayvanlara Dikkat! - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.