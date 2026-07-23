Sıcak Havalarda Evcil Hayvanlara Dikkat!

Eskişehirli Veteriner Hekim Tuğçe Kara, sıcak havaların etkisinin artırmasıyla birlikte evcil hayvan sahiplerine yönelik uyarılarda bulundu.

Yaz mevsiminin gelmesi ve hava sıcaklıklarının hissedilir derecede artması, evcil hayvan sahiplerini sevimli dostlarının sağlığı konusunda endişelendiriyor. Eskişehir'de görev yapan Veteriner Hekim Tuğçe Kara, sıcak havaların hayvanlar üzerindeki fiziksel etkileri ile bu süreçte alınması gereken önlemleri değerlendirdi.

"Sıcak havalar bizleri nasıl bunaltıyorsa, hayvanları da aynı derecede etkiliyor"

Sıcaklık artışının evcil hayvanlar üzerinde doğrudan stres oluşturduğunu ve yürüyüş saatlerinin mutlaka hava durumuna göre planlanması gerektiğini belirten Kara, "Sıcak havalar bizleri nasıl bunaltıyorsa, hayvanları da aynı derecede etkiliyor. Hayvanların patilerinde 'torus' dediğimiz koruyucu, sert bir tabaka bulunsa da aşırı sıcaklarda asfaltın ısısı bu tabakada ciddi tahrişlere ve yanıklara sebep olabiliyor. Bu nedenle evcil hayvan sahiplerinin yürüyüşleri sabahın çok erken saatlerinde ya da öğleden sonra güneşin geliş açısının azaldığı, asfaltın soğuduğu saatlerde gerçekleştirmelerini tavsiye ediyoruz. Uzmanların insanlar için önerdiği riskli saatler sevimli dostlarımız için de aynı şekilde geçerlidir" dedi.

"Tüyler aslında hayvanları sadece soğuktan değil, sıcaktan da korur"

Yaz aylarında evcil hayvanların rahatlaması amacıyla yapılan tıraş uygulamalarının sanılanın aksine zararlı olabileceğini ifade eden ve tüy yapısının koruyucu bir kalkan oluşturduğuna dikkat çeken Tuğçe Kara,"Tüyler aslında hayvanları sadece soğuktan değil, sıcaktan da korur. Gün içinde, özellikle güneş ışınlarının dik geldiği saatlerde bu tüyler bir yalıtım görevi üstlenerek güneş ışınlarının doğrudan cilde maruz kalmasını engeller. Özellikle evcil hayvanınızı tıraş ettirdiyseniz, öğle saatlerinde, güneşin en tepede ve zararlı ışınların en yoğun olduğu vakitlerde kesinlikle dışarı çıkarmamalısınız" ifadelerini kullandı.

"Bir kene durumunda kesinlikle kendileri müdahale etmemeli"

Yaz sıcaklarıyla birlikte kene ve parazitlerin arttığını belirten Kara, koruyucu tedavilerin önemini vurgulayarak şu ifadeleri kullandı:

"Köpeklerimiz yaz aylarında dışarıda, park ve bahçelerde çok daha fazla vakit geçiriyor. Bu nedenle normal zamanlarda 3 ayda bir gerçekleştirdiğimiz antiparaziter uygulamaları yaz döneminde ayda bire düşürmeyi öneriyoruz. Park dönüşlerinde hayvan sahipleri sevimli dostlarımızın vücudunu mutlaka kene yönünden detaylıca kontrol etmelidir. Muhtemel bir kene durumunda kesinlikle kendileri müdahale etmemeli, vakit kaybetmeden veteriner hekime başvurarak profesyonel şekilde çıkarılmasını sağlamalıdır."

"Susuz kalan hayvan kısa sürede strese girer ve bunalır"

Evcil hayvanlarla dışarı çıkarken yanlarında mutlaka taşınabilir su kapları bulundurulması gerektiğini ifade eden Veteriner Hekim Tuğçe Kara, susuzluğun ölümcül sonuçları olabileceğini belirterek sözlerini şöyle tamamladı:

"Sıcakta hayvanların su tüketim isteği ve vücudun sıvı ihtiyacı ciddi şekilde artar. Yanlarında su kabı taşımak hayati önemdedir. Susuz kalan hayvan kısa sürede strese girer ve bunalır. Bu durum uzun süreli susuzluğa ve vücutta ciddi sıvı kaybına yani dehidrasyona dönüştüğünde ise ne yazık ki böbrek yetmezliği ve böbrek kaybına kadar giden geri dönüşümsüz tablolara yol açabilir. Bu yüzden su teminini kesinlikle aksatmamalıyız." - ESKİŞEHİR