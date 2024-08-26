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Sıcaktan bunalan sokak köpeği klimalı iş yerine girerek serinledi

KÜTAHYA - Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde sıcaktan bunalan sokak köpeği, klimalı işyerine girerek serinledi.

Hava sıcaklığının 35 derecenin üzerine çıktığı Tavşanlı ilçesinde sıcaktan bunalan bir köpek, klimalı bir işyerine girerek serinledi. Tavşanlı ilçesi Şıhlar sokakta sokak köpeği, serinlemek için öğle saatlerinde klimalı bir işyerine girdi. Elektrik tesisat işi yapan Mehmet Özerdem, "Bir işle uğraşıyordum. Bir ara arkamı döndüm baktım yerde ayağımın yanında köpek yatıyordu. Daha önceleri kedi, kuş gibi canlılar işyerimize girdiği oldu ancak ilk kez bir köpeğin içeri girip yatması beni şaşırttı. Sıcaktan etkilenip serin bulduğu için içeri girmiş" dedi.

(Tİ -EFE-AS-Y)