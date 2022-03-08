"Şiddet görme ihtimaliniz varsa KADES'le yardım alabilirsiniz" - Son Dakika
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"Şiddet görme ihtimaliniz varsa KADES'le yardım alabilirsiniz"

08.03.2022 15:32
"Şiddet görme ihtimaliniz varsa KADES'le yardım alabilirsiniz"

Vali Ali Çelik ile eşi Nezihe Çelik, Dünya Kadınlar Günü sebebiyle Kütahya Belediyesi ile Berberler ve Kuaförler ve Güzellik Salonları İşletmeciliği Esnaf Odası tarafından düzenlenen '2022 Yılı Trendleri Bilgi Paylaşım Programı'na katıldı.

Vali Ali Çelik ile eşi Nezihe Çelik, Dünya Kadınlar Günü sebebiyle Kütahya Belediyesi ile Berberler ve Kuaförler ve Güzellik Salonları İşletmeciliği Esnaf Odası tarafından düzenlenen '2022 Yılı Trendleri Bilgi Paylaşım Programı'na katıldı.

Mesleki eğitimlerle çalışmaların niteliğinin artırılmasını çok kıymetli bulduğunu ifade eden Vali Çelik, emeği geçenlere teşekkür etti.

Kadına şiddetin önüne geçebilmek için hayata geçirilen KADES uygulaması ve kullanımı hakkında salondaki kadınları bilgilendiren ve uygulamayı telefonlarına indirmelerini isteyen Vali Ali Çelik, "Şiddet görüyor veya görme ihtimaliniz varsa KADES'le hızlı bir şekilde yardım alabilirsiniz" dedi.

Etkinliğe, Belediye Başkanı Alim Işık ve Kütahya Berberler Odası Başkanı Mehmet Çaltı da katıldı. - KÜTAHYA

Şiddet görme ihtimaliniz varsa KADES'le yardım alabilirsiniz
Şiddet görme ihtimaliniz varsa KADES'le yardım alabilirsiniz

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Dünya Kadınlar Günü, Kütahya Belediyesi, Kütahya, KADES, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel 'Şiddet görme ihtimaliniz varsa KADES'le yardım alabilirsiniz' - Son Dakika


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