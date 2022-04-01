Şifa kaynağı pazara indi - Son Dakika
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Şifa kaynağı pazara indi

01.04.2022 00:57
Şifa kaynağı pazara indi

Düzce'de baharın müjdecisi olarak bilinen doğal şifa deposu kaldirik, pazar tezgahlarındaki yerini aldı.

Düzce'de baharın müjdecisi olarak bilinen doğal şifa deposu kaldirik, pazar tezgahlarındaki yerini aldı. Faydalarının saymakla bitmediği kaldirik otu, vatandaşlar tarafından ilgi görüyor.

Düzce'nin yüksek kesimlerinde yetişen kaldirik otu, vatandaşlar tarafından severek tüketiliyor. Şifa deposu olarak bilinen, faydalarının saymakla bitmediği kaldirik otu, pazar tezgahlarındaki yerini aldı. Birçok hastalığa iyi geldiği bilinen kaldirik otuna vatandaşlar da yoğun ilgi gösteriyor. Baharın gelişini müjdeleyen kaldirik, aynı zamanda vatandaşlara da kazanç kapısı sağlıyor. Her yıl mart ayında kentin yüksek kesimlerine çıkan köylü kadınlar, bu otu toplayarak pazarda satıyor.

Kaldirik otunun doğal bir ortamda yetiştiğini söyleyen 58 yaşındaki Aysel İnce, "Kaldirik otu Düzce ve ilçelerinde yetişiyor, ama Düzce'de daha çok satılıyor. Kaldirik otu doğada kendiliğinden çıkar, biz de toplayıp getiriyoruz. Bunları toplamak zordur. Daha çok bayırlarda yetiştiği için in-çık sürekli dolaşmamız gerekiyor" dedi. Kaldirik otunun hem sağlıklı hem de lezzetli bir bitki olduğunu belirten İnce, "Kaldiriki temizledikten sonra yumurta, soğan, sarımsakla kavuruyorsun. Bir de ilerleyen zamanlarda bunların sapı çıkar, onun da turşusu çok güzel olur. Şifalı ottur. İliklere, kemiklere çok faydası var. Bu ot doğal olarak yetişir. İlaç yok, gübre yok. Doğal olduğu için şifalıdır. Şu anda kök halinde. Mayıs ayından sonra sapı çıkar. Bu otu en çok bilenler alıyor. Başka illerde fazla bilinmez, ama Düzce'de meşhurdur" dedi. - DÜZCE

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Düzce, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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