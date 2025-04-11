Şifalı Yılan Otunu Toplamak İçin Tehlikeli İniş

Batman'ın Gercüş ilçesinde beden eğitimi öğretmeni Yalçın Yıldız, her türlü tehlikeyi göze alarak şifa için 400 metrelik kayalıklardan halat yardımıyla inerek 'yılan otu' topladı.

Halk arasında 'yılan otu', 'nivik', 'tirşik otu', 'ayı kulağı', 'yılan yastığı', 'kabargan' olarak da bilinen şifalı ot, yüzlerce metre yükseklikte kayaların dibinde yetişiyor. Beden eğitimi öğretmeni Yalçın Yıldız da, Hasankeyf ilçesine bağlı Suçeken köyü civarında halat yardımıyla 400 metrelik kayalıklardan inerek şifalı otu topladı. Atalarından bu otun faydalı olduğunu öğrendiğini söyleyen Yıldız, "Bu otu toplarken çok zorluklarla ve çok tehlikeli durumlarla karşı karşıya geliyoruz. Bu ot tehlikeli yerlerde yetişiyor. Bu otun süresi ortalama üç haftadır. Üç haftadan sonra bu ot toplanmazsa kaybolup gidiyor. Biz de şu an tam vakti olduğu için bu otu toplamaya geldik. Çok güzel yemek yapımında kullanılıyor ve bir sürü hastalıkların şifasında kullanılan bir bitkidir. Bağırsaklar, mide yanmasında, kanser hastalarında, göz hastalığında ve yaraların iyileşmesinde çok etkili bir bitki türüdür. Kızartmadan tut çorbasına kadar yapılıyor ve kurutulup daha sonra da tüketiliyor. Tabii ki de bu işin eğitimini almayan kişiler bu otu toplayamaz. Çünkü çok tehlikeli yerlerde kendiliğinden yetişen bir bitkidir. Bugün hemen hemen 400 metrelik kayalara halatlar yardımı ile indik ve otu topladık. Eğitim almayanlar bu işe kalkışmasın. Yılan otu bizim araştırmalarımıza göre çok faydalıdır" dedi. - BATMAN