Sıfır Atık Uygulamaları İçin Eğitim - Son Dakika
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Yerel

Sıfır Atık Uygulamaları İçin Eğitim

Sıfır Atık Uygulamaları İçin Eğitim

Aile ve Sosyal Hizmetler ile Çevre Bakanlıkları arasında sıfır atık eğitimi düzenlendi.

28.02.2025 11:24
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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü (SYGM) ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü (ÇYGM) arasında imzalanan işbirliği protokolü ile sıfır atık uygulamalarının yaygınlaştırılması ve yol haritasının belirlenmesi hedeflendi.

Bu kapsamda, Bilecik İl Müdürlüğü toplantı salonunda Vefa (Yaşlı Evde Bakım) Programı çalışanlarına "Sıfır Atık ve Atığın Kaynağında Ayrıştırılması" konulu eğitim düzenlendi. Protokol, Aile Destek Merkezi (ADEM) ve Sosyal Dayanışma Merkezi (SODAM) projeleri ile Vefa Programı'ndaki sıfır atık uygulamalarının yaygınlaştırılmasını amaçlıyor. Eğitimde, katılımcılara atıkların kaynağında ayrıştırılması ve geri dönüştürülmesi süreçleri hakkında detaylı bilgiler aktarıldı. Eğitimin temel hedefi, 2025 Vefa programı kapsamında hizmet verilen hanelerde sıfır atık uygulamalarının hayata geçirilmesi.

Eğitim programına katılan çalışanlar, atıkların doğru şekilde ayrıştırılması ve geri dönüştürülmesi konusunda bilgilendirildi. Eğitimde, sıfır atık uygulamalarının önemi ve çevresel sürdürülebilirlik açısından sağladığı faydalar vurgulandı. Program sonunda katılımcılara sertifikalar dağıtıldı ve sıfır atık uygulamalarının yaygınlaştırılmasına yönelik öneriler paylaşıldı.

Bu işbirliği ve eğitim programları, çevre bilincinin artırılması ve sürdürülebilir bir gelecek için önemli bir adım olarak değerlendiriliyor. Protokolün ve eğitimlerin, topluma ve çevreye olumlu etkileri olacağına inanılıyor. - BİLECİK

Kaynak: İHA

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, bilecik, Güncel, Çevre, Yerel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yerel Sıfır Atık Uygulamaları İçin Eğitim - Son Dakika

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