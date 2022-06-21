Doğa Koruma ve Milli Parklar 5. Bölge Afyonkarahisar Müdürlüğü görevlilerinin de eşlik ettiği gezide yarışmaya katılan şair ve ozanlar Kocatepe, Büyük Taarruz Şehitliği, Şuhut Atatürk Evi ve İstiklal Tanıtım Merkezini ziyaret etti. Ziyaretçiler Büyük Taarruzun yaşandığı bölgelerin manevi atmosferi karşısında zaman zaman duygusal anlar yaşadı. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İHA

Doğa Koruma ve Milli Parklar, Karahisar, Yerel, Son Dakika

Son Dakika › Yerel › Şiir yarışmasına katılan şair ve ozanlar Büyük Taarruzun yaşandığı yerleri gezdi - Son Dakika

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