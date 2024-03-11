Siirt Belediyesi 15 Temmuz Demokrasi Meydanı\'nda Bin Kişilik İftar Çadırı Kurdu

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Siirt Belediyesi, 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda bin kişilik iftar çadırı kurdu.

Siirt Valisi ve Belediye Başkan Vekili Dr. Kemal Kızılkaya'nın talimatıyla hayata geçirilen proje çerçevesinde, bir ay boyunca iftar çadırında bin kişiye sıcak yemek ikram edilecek.

Ramazan ayının şehir genelinde bolluk ve bereket içinde geçirilmesi için titizlikle hazırlanan Siirt Belediyesi, paylaşma ve dayanışma ruhunu yansıtarak her gün iftar çadırında bin kişiyi aynı sofrada buluşturacak. Siirt Belediyesi bünyesinde görev yapan aşçılar, hijyen standartlarına uygun olarak hazırladıkları iftarlık yemekleri misafirlere sunacak.

Vali Kızılkaya, "Paylaşma, dayanışma ve yardımlaşma duygularının yoğunlaştığı, kardeşlik bağlarının güçlendiği ve rahmetin bollukla dolduğu Ramazan ayını yaşamak bizler için büyük bir mutluluk. Siirtli hemşerilerimizin yanı sıra tüm İslam aleminin Ramazan-ı Şerifini tebrik ediyor, bu mübarek ayın ülkemize ve milletimize hayırlar getirmesini diliyorum. İftar çadırımız, Ramazan boyunca hizmet vermeye devam edecek" dedi. - SİİRT