Siirt Belediyesi 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda Bin Kişilik İftar Çadırı Kurdu - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Siirt Belediyesi 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda Bin Kişilik İftar Çadırı Kurdu

Siirt Belediyesi 15 Temmuz Demokrasi Meydanı\'nda Bin Kişilik İftar Çadırı Kurdu

Siirt Belediyesi, 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda bin kişilik iftar çadırı kurdu. Siirt Valisi ve Belediye Başkan Vekili Dr. Kemal Kızılkaya'nın talimatıyla hayata geçirilen proje çerçevesinde, bir ay boyunca iftar çadırında bin kişiye sıcak yemek ikram edilecek. Siirt Belediyesi bünyesinde görev yapan aşçılar, hijyen standartlarına uygun olarak hazırladıkları iftarlık yemekleri misafirlere sunacak.

11.03.2024 13:58  Güncelleme: 14:03
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Siirt Belediyesi, 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda bin kişilik iftar çadırı kurdu.

Siirt Valisi ve Belediye Başkan Vekili Dr. Kemal Kızılkaya'nın talimatıyla hayata geçirilen proje çerçevesinde, bir ay boyunca iftar çadırında bin kişiye sıcak yemek ikram edilecek.

Ramazan ayının şehir genelinde bolluk ve bereket içinde geçirilmesi için titizlikle hazırlanan Siirt Belediyesi, paylaşma ve dayanışma ruhunu yansıtarak her gün iftar çadırında bin kişiyi aynı sofrada buluşturacak. Siirt Belediyesi bünyesinde görev yapan aşçılar, hijyen standartlarına uygun olarak hazırladıkları iftarlık yemekleri misafirlere sunacak.

Vali Kızılkaya, "Paylaşma, dayanışma ve yardımlaşma duygularının yoğunlaştığı, kardeşlik bağlarının güçlendiği ve rahmetin bollukla dolduğu Ramazan ayını yaşamak bizler için büyük bir mutluluk. Siirtli hemşerilerimizin yanı sıra tüm İslam aleminin Ramazan-ı Şerifini tebrik ediyor, bu mübarek ayın ülkemize ve milletimize hayırlar getirmesini diliyorum. İftar çadırımız, Ramazan boyunca hizmet vermeye devam edecek" dedi. - SİİRT

Kaynak: İHA

Siirt Belediyesi, Kemal Kızılkaya, Demokrasi, 15 Temmuz, İftar, Yerel, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Siirt Belediyesi 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda Bin Kişilik İftar Çadırı Kurdu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

  • İBB Başkan Adayı Kurum:
    01 Mar İBB Başkan Adayı Kurum: "İstanbul'da 650 bin konutu dönüştürmek zorundayız, bu bir milli güvenlik meselesi"

    İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum, İstanbul'un bir deprem şehri olduğunu vurgulayarak, 650 bin konutun acil dönüşmesi gerektiğini ifade etti.

  • İran Dini Lideri Ayetullah Ali Hamaney, seçimler için oyunu kullandı
    01 Mar İran Dini Lideri Ayetullah Ali Hamaney, seçimler için oyunu kullandı

    İran Dini Lideri Ayetullah Ali Hamaney, İslami Şura Meclisi ve Uzmanlar Meclisi seçimleri için başkent Tahran'da oyunu kullandı. Hamaney, İranlıları oy kullanmaya çağırarak, düşmanları hayal kırıklığına uğratmalarını istedi. Ülkede 61 milyon seçmen oy kullanacak ve seçimler saat 18.00'de sona erecek.

  • Asgari ücrete ara zam mı geliyor?
    01 Mar Asgari ücrete ara zam mı geliyor?

    2024 yılında asgari ücretin 17 bin 2 TL olarak belirlenmesinin ardından, çalışanlar zamlı maaşlarını almadan pek çok üründe fiyat artışı yaşandı. Yıl içinde ek zam yapılmayacağı kararlaştırılırken, yerel seçim sürecinde asgari ücretlilere yeni bir zam yapılması ihtimali kulis bilgisi olarak dolaşıyor. Ayrıntılar geliyor...

  • Kayseri'de Kentsel Dönüşüm Projeleri Yeni Dönemde Hız Kazanacak
    01 Mar Kayseri'de Kentsel Dönüşüm Projeleri Yeni Dönemde Hız Kazanacak

    Başkan Büyükkılıç, Kayseri'yi dirençli bir kent yapmak için çalışmalar yapacaklarını ve yeni projelerin müjdesini verdi. Yapılacak projeler arasında İncesu Saraycık Mahallesi, Semerkent Toplu Konut Projesi, Argıncık Kentsel Dönüşüm Projesi ve Sahabiye Kentsel Dönüşüm Projesi bulunuyor.

  • Başkan Büyükkılıç, İstanbul'da Kayseri için yapılan projeleri anlattı
    01 Mar Başkan Büyükkılıç, İstanbul'da Kayseri için yapılan projeleri anlattı

    Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, İstanbul'da ulusal kanallarda canlı yayınlara katılarak, Kayseri için yapılan projeleri ve yeni 5 yılda beklenen projeleri anlattı.

  • Balıkesir'de Seçim Öncesinde 'Ahmet Akın' Kargaşası
    01 Mar Balıkesir'de Seçim Öncesinde 'Ahmet Akın' Kargaşası

    Balıkesir'de CHP'nin Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ahmet Akın, kendisiyle aynı adı ve soyadını taşıyan bağımsız aday Ahmet Akın'ın adaylığına tepki gösterdi. Bağımsız aday Ahmet Akın'ın seçim çalışmaları yapmadığı ve ortadan kaybolduğu iddia edildi.

  • AK Parti Erzurum İl Başkanı Çat ilçesine çıkarma yaptı
    01 Mar AK Parti Erzurum İl Başkanı Çat ilçesine çıkarma yaptı

    AK Parti Erzurum İl Başkanı İbrahim Küçükoğlu, yerel seçimler çerçevesinde Çat ilçesine çıkarma yaparak çalışmaların hız kesmeden devam edeceğini belirtti. İlçe Başkanı, Belediye Başkan Adayı ve teşkilat üyeleriyle bir araya gelen Küçükoğlu, Çat halkının AK Parti'ye olan teveccühünün devam ettiğini vurguladı.

  • Vahap Seçer:
    01 Mar Vahap Seçer: "5 Yılda Her Yere, Herkese Hizmet Ettik"

    Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı ve CHP Mersin Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Vahap Seçer’in ‘Tarsus Seçim Koordinasyon Merkezi’ açıldı. 5 yıllık görev süreleri boyunca tüm Mersin’e ve herkese hizmet götürdüklerini vurgulayan Seçer, “Vahap Seçer 5 yıllık sürede sadece Mersin’in tüm ilçelerine, Toros Dağları’na ve ovasına hizmet etti. Bu hizmeti yaparken de adaletsizliği ortadan kaldırdı” dedi.

  • Pekmez Kardeşler suç örgütü çökertildi! Elebaşları dahil 26 şüpheli gözaltına alındı
    01 Mar Pekmez Kardeşler suç örgütü çökertildi! Elebaşları dahil 26 şüpheli gözaltına alındı

    Ankara'da eş zamanlı olarak düzenlenen "Mahzen-1" operasyonunda "Pekmez Kardeşler" organize suç örgütü çökertildi. Örgüt elebaşları dahil 26 şüphelinin yakalandığı operasyonda 13 adet pompalı tüfek ve çok miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi.

  • Ankara'da Pekmez Kardeşler suç örgütü çökertildi, 26 şüpheli gözaltına alındı
    01 Mar Ankara'da Pekmez Kardeşler suç örgütü çökertildi, 26 şüpheli gözaltına alındı

    İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Ankara'da gerçekleştirilen 'Mahzen-1' operasyonunda Pekmez Kardeşler organize suç örgütünün çökertildiğini ve 26 şüphelinin gözaltına alındığını duyurdu. Operasyon sonucunda 18 ruhsatsız tabanca, 13 pompalı tüfek, uyuşturucu ve çelik yelek ele geçirildi.

  • Navalni'nin cenaze töreni zorluklarla karşılaşıyor
    01 Mar Navalni'nin cenaze töreni zorluklarla karşılaşıyor

    Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in muhaliflerinden Aleksey Navalni'nin cenaze töreni düzenleniyor. Navalni'nin ekibi, cenaze arabası bulmakta zorlandıklarını ve tehdit edildiklerini belirtti. Tören, Moskova'da bir kilisede yapılacak ve canlı yayınlanacak. Ancak Navalni'nin ekibi, tören sırasında sorunlar yaşanabileceğinden endişe duyuyor. Rus yetkililer, muhalif eylemlere sert önlemler alırken, Navalni'nin ölümünü anma girişimleri de tepkiyle karşılandı.

  • Özgür Özel'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a
    01 Mar Özgür Özel'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a "Kışkırtma" Yanıtı: "Keşke Kışkırtabilsem, Emekliler ve İşçiler Haklarını Aramak İçin Yürüseler.

    CHP Genel Başkanı Özgür Özel, CHP'nin başkan adaylarının belirlenme yöntemiyle ilgili tartışmalara ilişkin, "Bazı yerlerde bazı zaruretler vardı ama mesela belediye bizdeyse memnuniyet anketi yapıyoruz. Eğer halk belediye başkanına seçildiğinden ileride bir destek veriyorsa, memnuniyeti partinin oyunun üstündeyse yeniden aday yapıyoruz" dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Birileri emekliyi kışkırtıyor' sözlerine de Özel, "Sen yaptıklarınla emekliyi kışkırtmıyorsun da ben bunu söyleyince mi emekliyi kışkırtıyorum? Keşke kışkırtabilsem, ümit ederim emeklileri sokağa dökebilsem, emekliler ve işçiler haklarını aramak için yürüseler, Biz bu milleti sokağa dökeceğiz kardeşim. Sokağa çıkacağız, hakkımızı alacağız, evimize döneceğiz" diye cevap verdi.


15:08 MSB’de sürpriz buluşma Hakan Fidan, Yaşar Güler ve İbrahim Kalın bir araya geldi MSB'de sürpriz buluşma! Hakan Fidan, Yaşar Güler ve İbrahim Kalın bir araya geldi
15:06 İmamoğlu’nun sağ kolu Fatih Keleş’in deste deste para saydığı görüntüler tartışma yarattı İmamoğlu'nun sağ kolu Fatih Keleş'in deste deste para saydığı görüntüler tartışma yarattı
13:13 AK Parti’nin Eskişehir adayı Nebi Hatipoğlu’nun geyik ve yaban domuzu avladığı görüntüler ortaya çıktı AK Parti'nin Eskişehir adayı Nebi Hatipoğlu'nun geyik ve yaban domuzu avladığı görüntüler ortaya çıktı
12:23 İstinaf, Müslüme Yağal’ın ölümüyle ilgili davada kararını açıkladı İstinaf, Müslüme Yağal'ın ölümüyle ilgili davada kararını açıkladı
10:27 Dolar 32 TL’yi gördü, Bakan Şimşek “Endişelenmeyin“ dedi Dolar 32 TL'yi gördü, Bakan Şimşek "Endişelenmeyin" dedi
15:21 Cem Yılmaz, Ramazan ayında yaptığı içkili paylaşım nedeniyle linç ediliyor Cem Yılmaz, Ramazan ayında yaptığı içkili paylaşım nedeniyle linç ediliyor
15:01 Dünya Kadınlar Günü’nde zirvedeki kadınlara ödülleri takdim edildi Dünya Kadınlar Günü'nde zirvedeki kadınlara ödülleri takdim edildi
14:59 Ankara’da EGO otobüsü devrildi: 24 yaralı Ankara'da EGO otobüsü devrildi: 24 yaralı
14:42 Kayhan Yıldızoğlu’nun cenazesinde gerginlik Şener Şen, fotoğraf çektirmek isteyenlere tepki gösterdi Kayhan Yıldızoğlu'nun cenazesinde gerginlik! Şener Şen, fotoğraf çektirmek isteyenlere tepki gösterdi
14:35 NATO’nun 32. üyesi olan İsveç’in bayrağı genel merkeze asıldı NATO'nun 32. üyesi olan İsveç'in bayrağı genel merkeze asıldı
14:22 Adana’da bir baba, uyuşturucu parası isteyen oğlunu tüfekle öldürdü Adana'da bir baba, uyuşturucu parası isteyen oğlunu tüfekle öldürdü
13:54 MS hastası Serdar Ortaç tekerlekli sandalye kullanmaya başladı MS hastası Serdar Ortaç tekerlekli sandalye kullanmaya başladı
13:54 Doğu Ekspresinde fiyatlar uçunca milletvekili bakanlığa seslendi Doğu Ekspresinde fiyatlar uçunca milletvekili bakanlığa seslendi
13:44 AK Partili çobandan Turgut Altınok’a tepki: 1 Nisan sabahı hezimetle kalkarsınız AK Partili çobandan Turgut Altınok'a tepki: 1 Nisan sabahı hezimetle kalkarsınız
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.03.2024 15:54:14. #1.11#
SON DAKİKA: Siirt Belediyesi 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda Bin Kişilik İftar Çadırı Kurdu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement