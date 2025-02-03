Siirt Belediyesi'nde Usulsüz İşe Alım Skandalı: 35 Kişi İşten Çıkartıldı - Son Dakika
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Siirt Belediyesi'nde Usulsüz İşe Alım Skandalı: 35 Kişi İşten Çıkartıldı

Siirt Belediyesi\'nde Usulsüz İşe Alım Skandalı: 35 Kişi İşten Çıkartıldı

Siirt Belediyesi, DEM Parti yönetimi altında usulsüz olarak işe alındığı belirlenen 35 kişinin işten çıkarıldığını açıkladı. Söz konusu kişilerin güvenlik soruşturmasından geçmediği ve terör bağlantılarının tespit edildiği belirtildi.

03.02.2025 21:47  Güncelleme: 21:48
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Siirt Belediyesi, DEM Parti yönetiminde usulsüz bir şekilde işe alındığı ve terör örgütü soruşturmasında adı geçtiği tespit edilen 35 kişinin işten çıkarıldığını açıkladı.

Siirt Belediyesi tarafından yapılan açıklamada, "Siirt Belediyesi Personel Anonim Şirketi bünyesine yakın zamanlarda işe girişleri yapılan 35 kişinin işe alım süreçlerinde 'İl Özel İdareleri, Belediyeler ve Bağlı Kuruluşları ile Bunların Üyesi Olduğu Mahalli İdare Birliklerinin Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmetlerinin Gördürülmesine İlişkin Usul ve Esaslar'a uyulmadan ve söz konusu kişilerin güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması yapılmadan, 'Kamu Kurum ve Kuruluşlarında İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik' hükümlerine uyulmadan, Türkiye Çalışma ve İş Kurumu'na (İŞKUR) personel işe alım ilanı bildirimi yapılmadan işe alımlarının usulsüz olarak gerçekleştirildiği tespit edilmiştir. İşe alınan kişilerin terör faaliyetleriyle iltisaklı oldukları, adli suç kayıtlarının bulunduğu, bir kısmının da adli makamlarca soruşturmalarının devam ettiği belirlenmiştir. DEM Partili bir belediye meclisi üyesinin babası olduğu tespit edilen 76 yaşındaki bir kişinin de beden işçisi olarak usulsüz şekilde işe alındığı kayıtlara geçmiştir. Yukarıda sayılan sebepler çerçevesinde işe alımlarında tespit edilen usulsüzlüklerden dolayı 35 kişinin Siirt Belediyesi Personel Anonim Şirketi ile olan iş sözleşmeleri feshedilmiştir" denildi. - SİİRT

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Siirt Belediyesi'nde Usulsüz İşe Alım Skandalı: 35 Kişi İşten Çıkartıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Siirt Belediyesi'nde Usulsüz İşe Alım Skandalı: 35 Kişi İşten Çıkartıldı - Son Dakika
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