Siirt Belediyesi, sınav haftası nedeniyle üniversite öğrencileri ulaşımda düzenleme yaptı.
Belediyeden yapılan açıklamaya göre, üniversitede öğrenim gören öğrencilerin 10-20 Ocak tarihleri arasında gerçekleştirilecek final sınavları haftası süresince ulaşımlarını sorunsuz şekilde sağlayabilmeleri amacıyla toplu taşıma hizmetinde düzenlemeye gidildiği belirtildi.
Açıklamada, bu kapsamda A-1 Üniversite Hattı için sefer aralığı 11 dakikadan 8 dakikaya düşürüldüğü, günlük sefer sayısının 72'den 100'e çıkarıldığı ifadelerine yeri verildi. - SİİRT
Son Dakika › Yerel › Siirt'te sınav haftası için ulaşım düzenlemesi - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?