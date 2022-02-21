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Siirt belediyesinden asker ailelerine destek - Son Dakika

Siirt belediyesinden asker ailelerine destek

21.02.2022 15:30
Siirt belediyesinden asker ailelerine destek

Siirt Belediyesi kent genelinde askere gidecek olan ailelere nakdi yardımda bulunuyor.

Siirt Belediyesi kent genelinde askere gidecek olan ailelere nakdi yardımda bulunuyor.

Siirt Belediyesi vatan için canlarını feda eden askerlerin ihtiyaç sahibi aileleri için 2022 bütçesine 250 bin lira ödenek ayırdı. Bu kapsamda, 2022 yılında başvuru yapan 65 aileye ödeme yapıldı. Ayrıca yeni başvuru yapanların değerlendirmeleri de devam etmektedir.

Siirt Belediyesi, muhtaç asker ailesi yardım programı kapsamında şartları sağlayan asker ailelerine, askerlik süresi boyunca nakdi ödeme yapmaya devam edecektir.

Askerlik hizmetini yerine getirmekte olan askerlerin, evli ise sosyal güvencesi olmayana eşi, değilse sosyal güvencesi bulunmayan anne ve babası faydalanır. Muhtaç asker ailesi yardımı nakdi bir yardımdır. - SİİRT

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Siirt Belediyesi, Vatan, Asker, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Siirt belediyesinden asker ailelerine destek - Son Dakika


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