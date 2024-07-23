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Siirt'te '100. Yılda Çocuklarımızla 100 Şenlik' programında miniklere özel etkinlik

SİİRT - Siirt İl Müftülüğü, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından düzenlenen "100. Yılda Çocuklarımızla 100 Şenlik" projesi kapsamında 4-6 yaş grubu çocuklar ve aileleri için özel etkinlik düzenledi.

Eğitimin yanında eğlencenin ve kültürel mirasın da önemini vurgulamak amacıyla düzenlenen etkinlikte çocuklar, geleneksel Karagöz ve Hacivat ile keyifli zaman geçirdi. Programa gösterilen ilgiden dolayı memnuniyetini dile getiren Siirt İl Müftüsü Şakir Pinal, "Çocuklarımız ve aileleri için Diyanet İşleri Başkanlığı'nın 100. Yılında 100 Şenlik adı altında Eğitim Hizmetleri Genel Müdürlüğümüz tarafından koordine edilen ve hazırlanan bir projenin uygulanmasıdır. Amacı popüler kültür ile kadim kültür arasında sıkışmış evlatlarımıza bir farkındalık oluşturmak ve onların dikkatlerini çekmektir. Mesela Hacivat ile Karagöz gibi ve benzeri konularda öğrencilerin dikkatini çekmektir. Kadim kültürle buluşturmak için yapılan bir faaliyettir. Bugün görüldüğü gibi büyük bir heyecanla katılım olduğunu görüyoruz. Bundan dolayı memnuniyetimi ifade etmek istiyorum. İnşallah bugün bizim geçmişimizin, kültürümüzün çok zengin olduğunu, bize şekil veren, bizi hayata hazırlayan geçmişle bağlarımızı kuracak bu çocuk etkinliklerinin yararlı olduğunu bu vesileyle görmüş olacağız" dedi.