Siirt'te 2024 Yılı 4. Dönem İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı Gerçekleştirildi - Son Dakika
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Siirt'te 2024 Yılı 4. Dönem İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı Gerçekleştirildi

Siirt\'te 2024 Yılı 4. Dönem İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı Gerçekleştirildi

Siirt Valisi Dr. Kemal Kızılkaya'nın başkanlığında yapılan toplantıda, kamu yatırımları ve projeler değerlendirildi. Vali Kızılkaya, tahsis edilen ödeneklerin etkin kullanılması gerektiğini vurguladı.

22.10.2024 16:26  Güncelleme: 16:28
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Siirt Valisi Dr. Kemal Kızılkaya'nın başkanlığında 2024 Yılı 4. Dönem İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı yapıldı.

Üçer aylık dönemler halinde yapılan toplantılarda, kamu kurum ve kuruluşlarının yürüttüğü ve planlanan yatırımlar değerlendirildi. Toplantının açılışında konuşan Vali Kızılkaya, Siirt'e tahsis edilen ödeneklerin hızlı, etkin ve verimli bir şekilde kullanılması gerektiğini vurguladı. Mevsim şartlarının iyileştiği bu dönemde, kurum ve kuruluşların çalışmalarını hızlandırması gerektiğini belirtti.

Vali Kızılkaya, 2024 Ekim ayı itibariyle il genelinde 240 proje üzerinde çalışıldığını ifade ederek, bu projelerin toplam bedelinin 50 milyar 121 milyon 442 bin TL olduğunu aktardı. Söz konusu projelere ayrılan ödenek miktarının 6 milyar 141 milyon 57 bin TL olduğunu, bu süreçte 2 milyar 728 milyon 285 bin TL harcama yapıldığını kaydetti. 240 projeden 57'sinin tamamlandığını, 146'sının devam ettiğini, 23 projenin ihale aşamasında olduğunu ve 14 projenin ise çeşitli nedenlerden dolayı henüz başlanamadığını ifade etti.

Toplantıya, kaymakamlar, belediye başkanları, yatırımcı kuruluşlarının bölge müdürleri, bazı sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve kurum amirleri katıldı. - SİİRT

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Siirt'te 2024 Yılı 4. Dönem İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı Gerçekleştirildi - Son Dakika

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