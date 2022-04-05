Siirt'te 5 Nisan Avukatlar Günü kutlandı - Son Dakika
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Siirt'te 5 Nisan Avukatlar Günü kutlandı

05.04.2022 13:29
Siirt'te 5 Nisan Avukatlar Günü kutlandı

Siirt Barosu "5 Nisan Avukatlar Günü" dolayısıyla basın açıklaması düzenledi.

Siirt Barosu "5 Nisan Avukatlar Günü" dolayısıyla basın açıklaması düzenledi.

Siirt 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda düzenlenen basın açıklamasına, Baro Başkanı ve baro üyeleri katıldı. Günün anlam ve önemini belirten bir konuşma yapan Baro Başkanı Kenan Bilge, hukukun üstünlüğüne vurgu yaptı. Bilge, Siirt Barosu olarak 5 Nisan Avukatlar Günü açıklamasına katılımlarından dolayı herkese teşekkür etti. Bilge, "Avukatlar, yargının kurucu unsuru olan bağımsız savunmayı temsil eder. Hak arama özgürlüğünün teminatı konumunda bulunan avukatlar, vatandaşların adalete olan güveninin korunmasında büyük rol oynamaktadır. Maalesef avukatlar günü, gerek yasal düzenlemeler, gerekse fiili uygulamalar sebebiyle mesleğin zorlukla icra edilebildiği bir ortamda karşılıyoruz. Hak savunuculuğu yapan avukatların ülke genelinde sözlü ve fiziksel şiddete uğradığı, mesleki faaliyetlerinden dolayı soruşturma ve kavuşturmalara maruz kaldığı, tutuklandığı bir ortamda avukatlar gününü kutluyoruz" dedi. - SİİRT

Siirt'te 5 Nisan Avukatlar Günü kutlandı
Siirt'te 5 Nisan Avukatlar Günü kutlandı

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Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Siirt'te 5 Nisan Avukatlar Günü kutlandı - Son Dakika


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