Siirt'te Camilerde Temizlik Çalışmaları Başladı - Son Dakika
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Siirt'te Camilerde Temizlik Çalışmaları Başladı

Siirt\'te Camilerde Temizlik Çalışmaları Başladı

Siirt Valisi ve Belediye Başkan Vekili Dr. Kemal Kızılkaya'nın talimatıyla, camilerde temizlik çalışmaları başlatıldı. Belediyenin Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, cami içerisinde bulunan halılar dezenfekte edilip, tüm bakım işlemlerini gerçekleştirerek vatandaşların daha temiz ve sağlıklı bir ortamda ibadet etmelerini sağlamak için çalışmalara başladı.

27.02.2024 15:31  Güncelleme: 15:45
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Siirt Valisi ve Belediye Başkan Vekili Dr. Kemal Kızılkaya'nın talimatıyla, vatandaşların daha sağlıklı bir ortamda ibadetlerini gerçekleştirmelerine imkan sağlamak amacıyla camilerde temizlik çalışmaları başlatıldı.

Belediyenin Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, vatandaşların daha temiz ve sağlıklı bir ortamda ibadet etmelerini sağlamak için cami içerisinde bulunan halılar dezenfekte edilip, ayrıca kapı, cam, ahşap, kitaplık ve fayans temizliği ile bahçe temizliği gibi tüm bakım işlemlerini gerçekleştirerek çalışmalara başladı.

Vali Kızılkaya, camilerde vatandaşların ramazan ayında rahat, huzurlu ve daha temiz bir ortamda ibadet etmelerini sağlamak için temizlik çalışmalarının kent genelindeki camilerde devam edeceğini belirtti. - SİİRT

Kaynak: İHA

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