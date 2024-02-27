Siirt\'te Camilerde Temizlik Çalışmaları Başladı

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Siirt Valisi ve Belediye Başkan Vekili Dr. Kemal Kızılkaya'nın talimatıyla, vatandaşların daha sağlıklı bir ortamda ibadetlerini gerçekleştirmelerine imkan sağlamak amacıyla camilerde temizlik çalışmaları başlatıldı.

Belediyenin Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, vatandaşların daha temiz ve sağlıklı bir ortamda ibadet etmelerini sağlamak için cami içerisinde bulunan halılar dezenfekte edilip, ayrıca kapı, cam, ahşap, kitaplık ve fayans temizliği ile bahçe temizliği gibi tüm bakım işlemlerini gerçekleştirerek çalışmalara başladı.

Vali Kızılkaya, camilerde vatandaşların ramazan ayında rahat, huzurlu ve daha temiz bir ortamda ibadet etmelerini sağlamak için temizlik çalışmalarının kent genelindeki camilerde devam edeceğini belirtti. - SİİRT