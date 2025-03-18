Siirt\'te Çocuğun Parmağındaki Somun Çıkarıldı

Siirt'te 11 yaşındaki çocuğun parmağında sıkışan somun, itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı.

Kent merkezinde oyun oynayan 11 yaşındaki A.M., parmağına somun sıkıştırdı. Somunu bir türlü çıkaramayan yakınları, A.M.'yi Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürdü. Sağlık ekipleri de sonuç alamayınca itfaiye ekiplerinden yardım istendi. Hastaneye gelen itfaiye ekipleri, burada uzun uğraşlar sonrası parmağa sıkışan somunu çıkardı. - SİİRT